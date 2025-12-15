Dumfries starà fuori a lungo: l’Inter a gennaio torna sul mercato, tre nomi forti per Chivu

Denzel Dumfries potrebbe operarsi alla caviglia e lo stop, se così sarà, dovrà fermarsi a lungo. L’Inter ha deciso che nel mese di gennaio tornerà sul mercato. L’obiettivo principale è Palestra, ma sono due i nomi più realistici per il mercato invernale.

Denzel Dumfries non gioca da un mese e non si sa quando tornerà. Il difensore olandese rischia di fermarsi a lungo. Il problema alla caviglia potrebbe risolversi solo con una operazione e per questo motivo il club nerazzurro starebbe pensando di tornare sul mercato a gennaio. L'Inter inizia ad accendere i motori e si prepara a piazzare un colpo per dare a Chivu un esterno in più.

L'infortunio alla caviglia di Dumfries è serio: rischio operazione

Il mistero Dumfries continua. Il problema alla caviglia sembrava di medio conto e invece l'assenza di Dumfries sta diventando lunga e pesante. Un'assenza che pesa pure con la gran mole di partite. Lo stop pare potersi allungare. Perché il giornalista Matteo Moretto, esperto di mercato, ha rivelato che il calciatore si fermerà a lungo e per questo motivo l'Inter dovrà tornare sul mercato. Il dado è tratto. La decisione è stata presa e a gennaio i nerazzurri si rinforzeranno sugli esterni.

Gli obiettivi di mercato dell'Inter per la sostituzione di Dumfries

Tre o quattro squadre di Serie A, inclusa l'Inter, hanno puntato i propri occhi su Marco Palestra, esterno difensivo del Cagliari, ma di proprietà dell'Atalanta, che pare già pronta a far partire l'asta, ma non durante la prossima sessione di mercato. Dunque tutto rimandato alla Primavera. I nomi principali al momento sono due.

Il primo è quello dell'esterno del Verona Rafik Belghali, classe 2002, arrivato la scorsa estate in Serie A. In ogni caso l'operazione si sarebbe fatta più avanti visto che Belghali giocherà con l'Algeria in Coppa d'Africa. L'altro nome è quello di Moris Valincic, come riportato da Sky. Valincic è un esterno della Dinamo Zagabria. Valincic è, pure lui, un classe 2002, e gioca in un club con il quale l'Inter ha eccellenti rapporti, che potrebbero facilitare la trattativa.