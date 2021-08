Dumfries è l’erede di Hakimi all’Inter: l’esterno olandese in arrivo a Milano per le visite L’Inter ha definito l’acquisto di Denzel Dumfries dal PSV: il 25enne esterno olandese sarà l’erede di Hakimi sulla fascia destra nerazzurra. Nelle casse del club di Eindhoven andranno 12,5 milioni di euro, che potranno incrementarsi di ulteriori 2,5 milioni al raggiungimento di alcuni bonus. A questo punto l’arrivo di Nandez sembra ormai sfumato.

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo aver preso Edin Dzeko in attacco – per il bosniaco manca solo l'annuncio ufficiale – l'Inter piazza un colpo sulla fascia, chiudendo col PSV per l'esterno destro che dovrà rimpiazzare Hakimi, ceduto al PSG per 60 milioni più 11 di bonus. Il prescelto di Marotta e Ausilio è Denzel Dumfries: il 25enne nazionale olandese è atteso forse già in serata a Milano, dove domattina sosterrà le visite mediche col club nerazzurro.

Dumfries è un pilastro del PSV e dell'Olanda, con la quale ha giocato tutte e quattro le partite negli ultimi Europei. L'Inter se lo porta a casa versando nelle casse del club di Eindhoven 12,5 milioni di euro che potranno incrementarsi di ulteriori 2,5 milioni: bonus abbastanza ‘facili', legati all'eventuale qualificazione in Champions League dei nerazzurri, così come alle presenze in campo del giocatore.

A questo punto sembra molto difficile che l'Inter chiuda anche per Nandez: l'uruguaiano del Cagliari, che fino a qualche giorno fa era stato dato per vicinissimo alla squadra di Simone Inzaghi, adesso rischia di rimanere col cerino in mano, alla luce del braccio di ferro in atto col club isolano. Più probabile che gli uomini mercato nerazzurri, dopo Dzeko e Dumfries, cerchino di chiudere velocemente per un altro attaccante, in modo da completare il reparto assieme a Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez.

La coperta del resto è cortissima nel reparto offensivo di Inzaghi in vista della prima giornata di campionato contro il Genoa il prossimo 21 agosto: serve accelerare. Tra Zapata, Correa e le seconde opzioni Scamacca e Kean uscirà l'altro rinforzo destinato a colmare la voragine lasciata dalla cessione di Lukaku al Chelsea. Meno probabile – almeno ad ora – che la pista Insigne si trasformi in qualcosa di più di una suggestione.