È ormai in dirittura d'arrivo la cessione di Achraf Hakimi al PSG, in cambio di una cifra di poco superiore ai 70 milioni. La conferma arriva dalle parole dell'AD nerazzurro Beppe Marotta ai microfoni di ‘Sky Sport': "È un'operazione alla quale ha lavorato Ausilio, siamo in dirittura d'arrivo. Ci sono delle formalità da espletare. Penso che nel giro di un giorno si possa arrivare a una conclusione di un trasferimento doloroso per noi, ma ho l'obbligo di interpretare le linee guida della proprietà e le indicazioni per garantire un modello di sostenibilità in un momento difficoltoso per l'Inter e per il calcio in generale. La conclusione dell'operazione Hakimi ci consentirà di respirare un pochino. Vorremmo non dover vendere altri giocatori e mantenere questo organico".

