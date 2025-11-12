Due tifosi si travestirono da stewards per assistere a Southampton-Portsmouth: è finita malissimo

In occasione del derby della Costa meridionale inglese dello scorso settembre tra Southapmton e Portsmouth, due tifosi fratelli hanno eluso la sicurezza travestendosi da stewards, entrando fino a bordo campo. Scoperti, sono stati arrestati e processati. A distanza di due mesi, la sentenza: DASPO per 3 anni e una molta da 500 euro ciascuno.

Lo scorso 14 settembre in Championship, il secondo campionato inglese, si è disputato il derby della Costa meridionale inglese tra Southampton e Portsmouth, poi conclusosi 0-0 in un St. Mary's Stadium sold out per una partita sentitissima, che mancava da ben 6 stagioni. Pur di viverla dal vivo due tifosi della squadra ospite, escogitarono un escamotage che si rivelò in un primo momento vincente: travestirsi da stewards approfittando anche di una campagna per la sicurezza in occasione del match, che era stata divulgata pochi giorni prima. Ma per loro è finita malissimo: individuati una volta a bordo campo, vennero identificati e a distanza di un mese è arrivata la tremenda sentenza, con un DASPO di tre anni.

Il trucco dei due tifosi: giubbotto catarifrangente, auricolare e radiolina

La notizia aveva suscitato ilarità nonché un senso di solidarietà da parte degli altri tifosi, di fronte a tanto ingegno dei fratelli Dale e Kane Green, di 31 e 29 anni, che pur non riuscendo a procurarsi i biglietti per assistere al derby avevano escogitato un piano astutissimo pur di riuscire comunque a entrare. Approfittando della campagna per la sicurezza di qualche giorno antecedente alla partita e ben sapendo che il dispiegamento delle forze dentro lo stadio sarebbe stato massiccio, con l'utilizzo anche di volontari a ricoprire il ruolo di stewards, acquistarono alcuni giubbotti catarifrangenti con la scritta "steward" sul retro. Muniti anche di un auricolare e una radio riuscirono a ingannare la sicurezza del St Mary's, facendosi credere parte degli addetti che potevano accedere allo stadio.

L'errore fatale: l'assenza degli accrediti per il bordo campo

Purtroppo per i due fratelli però, tutto precipitò proprio nel momento in cui avevano pensato di farla franca per un azzardo di troppo. Non contenta di essere entrati senza biglietto, la coppia si è avvicinata troppo al campo poco prima del calcio d'inizio del derby e il vero personale dello stadio di Southampton ha notato che qualcosa era fuori posto: non indossavano i cordini di accredito che tutti gli stewards avevano, e così sono intervenuti. I due fratelli hanno provato a divincolarsi dalla morsa degli addetti ma di fronte all'intervento dei poliziotti hanno poi desistito, venendo subito arrestati dalla polizia e incriminati.

L'epilogo amarissimo: processo e condanna, DASPO di 3 anni con multa

Ora a distanza di quasi due mesi da quella bravata per Dale e Kane Green è arrivata anche l'amarissima sentenza: comparsi davanti al tribunale di Southampton entrambi si sono dichiarati colpevoli delle accuse loro rivolte, cioè di "frode mediante falsa dichiarazione" e di "essersi introdotti abusivamente in un'area di gioco durante una partita di calcio". Così la decisione del tribunale: DASPO per i due tifosi, divieto che riguarda tutti gli stadi di calcio per i prossimi tre anni oltre ad una multa di 500 euro ciascuno cui si sono aggiunte altri 400 euro di tasse e spese processuali. Stessa sorte che ha subito un altro tifoso, questa volta del Southampton, Daniel Small che ha ricevuto un'ordinanza di squalifica di tre anni per aver invaso il campo durante la stessa partita.