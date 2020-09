Con gli stadi chiusi per la pandemia i tifosi sono costretti a seguire le partite in televisione, oppure a trovare rimedi alternativi e fantasiosi per vedere da vicino e sostenere i propri beniamini. È quello che è successo nelle scorse ore in Lettonia, dove alcuni ultrà dell'FC Riga hanno trovato il modo di assistere, da una posizione davvero ‘privilegiata', al match contro il Celtic valevole per il terzo turno preliminare di Europa League: una sfida molto sentita, diffusa per centinaia di persone addirittura in una sala cinematografica della città.

Sfruttando l'altezza non propriamente proibitiva delle reti di recinzione del campo, i tifosi lettoni hanno infatti noleggiato due pullman scoperti (quelli che solitamente utilizzano i turisti per fare i tour delle città) e si sono piazzati all'ultimo piano con bandiere e striscioni. Una trovata suggestiva e divertente, che però non è riuscita ad evitare alla loro squadra la sconfitta e l'eliminazione europea: arrivata allo scadere dopo una rete firmata da Elyounoussi.

Il precedente dei tifosi della Virtus Entella

L'idea geniale dei tifosi di casa, ha ovviamente fatto il giro del web e richiamato alla memoria lo stratagemma utilizzato qualche settimana fa dai ‘colleghi' della Virtus Entella. In occasione dell'ultima partita dello scorso campionato di Serie B contro il Cittadella, sei tifosi liguri del gruppo ‘Supporter San Salvatore' hanno infatti affittato tre gru, chiesto l'autorizzazione per poterle piazzare dietro i distinti e dotati di caschetto anti infortunistico si sono issati con le gru oltre il tetto della tribuna con sciarpe, bandiere e striscione. Una dimostrazione d'affetto, che al termine della parita è stata ripagata dai giocatori liguri con un particolare saluto sotto le tre gru.