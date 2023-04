Due giocatori si abbracciano, le squadre non giocano più: un blackout elettrico ha cambiato tutto Scene inusuali durante Gillingham-Leyton Orient: nel finale va via la corrente, al suo ritorno le squadre smettono di giocare.

A cura di Paolo Fiorenza

Scene surreali si sono verificate martedì sera al Priestfield Stadium di Gillingham, quando – dopo un blackout elettrico che ha imposto la sospensione del gioco per qualche minuto – alla ripresa le squadre in campo di fatto non hanno giocato più la partita, con qualcuno che ha anche abbracciato gli avversari.

Ma cos'era successo in quel breve lasso di tempo? Il Gillingham affrontava il Leyton Orient e si è portato sul 2-0 quando mancava meno di un quarto d'ora al termine del match, poi i riflettori si sono improvvisamente spenti. Dopo una pausa di 23 minuti è tornata la corrente e in quel momento la squadra ospite ha scoperto che era stata matematicamente promossa in League One (la terza divisione inglese).

In quel lasso di tempo in cui è mancata la luce, il Bradford City aveva infatti perso in casa dello Swindon Town: il Leyton Orient, primo in classifica in League Two a quattro giornate alla fine, in quel momento era dunque sicuro di finire tra le prime tre ed essere promosso direttamente. A quel punto, quando la notizia è arrivata sul campo proprio mentre le squadre stavano per riprendere a giocare, si sono scatenate scene di giubilo ed anche lo staff del Leyton Orient è entrato in campo per festeggiare assieme ai giocatori.

La sospensione della partita ha inevitabilmente subìto un ulteriore ritardo, mentre i calciatori del Gillingham invitavano l'arbitro a far riprendere il gioco agli avversari. Cosa che è avvenuta dopo qualche altro minuto, ma soltanto per assistere alla assoluta volontà degli ospiti di non competere: i padroni di casa, nell'impossibilità del direttore di gara di fare alcunché, non hanno potuto che prenderne atto, fermandosi anch'essi o facendo girare sterilmente il pallone.

Si è andati avanti così fino al termine, nel tripudio dei 1600 tifosi del Leyton Orient che avevano seguito la squadra in trasferta. Il Gillingham, a sua volta salvo matematicamente, non aveva alcun interesse a spingere e dunque ha portato in porto la vittoria senza colpo ferire negli ultimi minuti del match.