Due giocatori arrivano alle mani per un rigore, sono compagni di squadra: una scena surreale Durante una partita della Coppa di Portogallo tra Casa Pia e Trofense due giocatori della squadra locale hanno avuto un’accesa discussione al punto che sono intervenuti i compagni per separarli.

A cura di Vito Lamorte

Le partite di calcio sono spesso piene di episodi che fanno discutere per giorni e giorni. Che siano decisivi ai fini del risultato o che facciano parte della sfera comportamentale dei 22 in campo, lasciano sempre uno strascico per dibattere.

Una situazione molto particolare si è verificata in un match della Taça da Liga in Portogallo. Il Casa Pia ha salutato la competizione dopo aver battuto per 1-0 il Trofense nell'ultimo turno del girone D ma l'incontro non verrà ricordato né per il risultato per il marcatore.

Nei minuti finali della partita due calciatori della squadra padrone di casa sono arrivati quasi alle mani e sono dovuto intervenire gli altri calciatori in campo a dividerli per evitare che la situazione degenerasse.

Vasco Fernandes e Clayton sono arrivati alle mani, affrontandosi faccia a faccia davanti agli occhi dei compagni increduli per un calcio di rigore che entrambi volevano calciare.

L'arbitro ha mostrato il cartellino giallo ad entrambi nell'incredulità generale

La squadra di casa si era portata in vantaggio al 17′ con Carnejy Antoine su assist di Godwin e nei minuti finali del match gli è stato fischiato un rigore a favore: Clayton, entrato in campo da poco, ha deciso di prendere la palla per andare a battere dagli undici metri ma Vasco Fernandes, capitano dei Goses, non ha gradito l'atteggiamento visto che il rigorista abituale del Casa Pia è Leonardo Lelo.

In quel momento si è scatenata la baruffa tra i due compagni di squadra, che nessuno si sarebbe aspettato mai di vedere tra calciatori della stessa squadra: la confusione, come già anticipato, si è risolta con l'ammonizione per entrambi.

Alla fine è stato il terzino sinistro Leonardo Lelo a battere dagli undici metri ma il suo tiro è stato respinto dal portiere del Trofense.

Un episodio che sta facendo molto discutere in Portogallo e che in poche ore è diventato virale sui social.