Due banane tra i tifosi dell’Inter per il ritorno di Lukaku a San Siro: vergogna in Curva Nord Durante Inter-Roma sono spuntate nella Curva Nord nerazzurra due banane gonfiabili agitate a ogni tocco di palla di Lukaku. Un’immagine che ha già fatto il giro del mondo.

A cura di Fabrizio Rinelli

C'era grande attesa attorno alla sfida Inter-Roma valida per la decima giornata di Serie A. Non tanto per la posizione in classifica delle due squadre e per la necessità da parte dei nerazzurri di vincere per non lasciare il primato solitario alla Juventus, quanto per il ritorno di Romelu Lukaku al Meazza per la prima volta da avversario dell'Inter. Fischi e fischietti hanno accompagnato ogni tocco di palla del belga – pochissimi in realtà dato che Bastoni e Acerbi gli hanno concesso pochissimo – che ha sorriso sarcasticamente durante il suo riscaldamento.

La foto delle banane gonfiabili circolate sul web subito dopo Inter–Roma.

Non è stato ancora superato lo shock per il tradimento estivo di Lukaku che si era accordato di nascosto con la Juventus chiudendo la porta all'Inter che nel frattempo aveva messo insieme i soldi necessari per comprare tutto il suo cartellino dal Chelsea. Il dietrofront dei bianconeri che si erano visti inserire dal Chelsea nell'affare uno scambio con Vlahovic ha poi portato Big Rom alla Roma. Nel bel mezzo di questa pesante accoglienza non è sfuggito all'occhio attento del pubblico presente due banane gonfiabili comparse nella Curva Nord interista.

Una foto scattata dalle tribune laterali del Meazza ha messo in mostra proprio i due oggetti – vergognosamente simbolo del razzismo soprattutto nel calcio per colpire alcuni giocatori – che pare venissero agitate ogni volta che Lukaku fosse in possesso di palla. Ecco perché fin da subito si è pensato che fossero state esposte in maniera provocatoria proprio contro il giocatore che lo scorso anno nella sfida di Coppa Italia contro la Juventus era stato al centro di un caso di razzismo subito dagli stessi tifosi bianconeri che gli avevano rivolto cori vergognosi.

Un utente su Twitter ha messo in rete la foto diventata immediatamente virale in gran parte del mondo facendo indignare l'universo calcio. Oltre ai fastidiosi fischietti usati per accompagnare ogni tocco di palla del belga, con le banane gonfiabili sembra si sia andati davvero oltre lo sfottò o la semplice contestazione. Al momento non ci sono state reazioni particolari sull'accaduto va l'immagine delle banane esposte in Curva Nord interista e agitate – presumibilmente – a ogni tocco di palla di Lukaku, potrebbero anche essere oggetto di sanzioni da parte degli organi competenti.