La Curva dell’Inter sfida il divieto della Questura: pronti a distribuire i fischietti contro Lukaku La Curva Nord dell’Inter potrebbe sfidare il divieto della Questura di Milano e distribuire comunque i 30.000 fischietti al pubblico per accogliere il ritorno di Romelu Lukaku in casa nerazzurra.

A cura di Fabrizio Rinelli

C'è grande attesa per la sfida Inter-Roma in programma domenica 29 ottobre allo stadio Meazza di Milano e valida per la decima giornata di Serie A. Un'attesa dovuta non tanto al blasone delle due squadre e allo spettacolo che potrebbero offrire in campo, quanto al ritorno di Romelu Lukaku in casa dei nerazzurri dopo la travagliata estate di mercato e il rifiuto a tornare alla corta di Simone Inzaghi preferendo prima la Juventus fino ad accettare la Roma. La Curva Nord aveva preparato una "calorosa accoglienza" già da qualche mese per il ritorno di Big Rom.

Ben 30mila fischietti pronti a rimbombare per tutta la partita nello stadio di San Siro soprattutto a ogni tocco di palla dell'attaccante belga. Il Gos (Gruppo operativo sicurezza) non aveva avuto non da ridire su questa accoglienza particolare preparata dai tifosi dell'Inter per Lukaku ma poi nella serata di venerdì è arrivata la decisione di vietare i fischietti da parte della Questura di Milano. Un cambio di rotta dovuta alla richiesta – accettata – della Roma di applicare l'articolo 62 del regolamento FIGC. Nonostante questo, i tifosi dell'Inter potrebbero comunque utilizzarli.

I tifosi dell’Inter pronti a riservare a Lukaku comunque l’accoglienza con i fischietti.

Il club giallorosso ha ottenuto dunque l'applicazione dell'articolo che disciplina la “tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare”, imponendo alle società di “impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che rechino molestia”. Ecco perché la Questura ha dovuto fare dietrofront scatenando la chiara rabbia dei supporters nerazzurri. Repubblica oggi spiega come nonostante questo divieto, la Curva Nord dell'Inter possa essere comunque intenzione a distribuire quei fischietti al pubblico sugli spalti.

Non tutti, ma basterebbe già sentire che la metà dei tifosi presenti al Meazza li utilizzino per dare seguito al progetto iniziale. Per tale motivi ci saranno controlli più rigidi del solito ai tornelli e comunque le potenzialità che la contestazione contro Lukaku possa andare in atto è molto alta. Il quotidiano fa sapere che comunque per chi dovesse utilizzare i fischietti allo stadio il rischio sarà quello di un'ammenda economica. Una molta, nemmeno così gravosa, pari a circa 22 euro. Non resta che attendere domenica sera per sapere e soprattutto ascoltare…