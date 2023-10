La Curva dell’Inter prepara l’inferno per il ritorno di Lukaku al Meazza: “Sentirà il nostro disgusto” La Curva Nord dell’Inter prepara un’accoglienza speciale a Romelu Lukaku per la prima volta al Meazza da avversario con la maglia della Roma. Il popolo nerazzurro ha distribuito un volantino durissimo: “Piccolo uomo indegno”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Inter-Roma non è soltanto José Mourinho contro il suo passato, ma sarà anche una sfida che segnerà il ritorno di Romelu Lukaku per la prima volta contro l'Inter con la maglia della Roma. Il 29 ottobre i giallorossi saranno infatti di scena al Meazza per la decima giornata di Serie A. Un match che si preannuncia infuocato proprio per via della presenza di Big Rom con la casacca dei capitolini. Un risvolto del tutto inaspettato dopo le voci che vedevano il belga pronto a tornare all'Inter in estate a titolo definitivo prima dell'inserimento della Juventus nell'affare col Chelsea che ha fatto infuriare la dirigenza nerazzurra.

Lukaku aveva trattato di nascosto con altri club – specie i bianconeri – nonostante l'Inter stesse provando in tutti i modi ad accontentare i londinesi con la cifra richiesta. Alla fine la trattativa è saltata scaturendo la rabbia soprattutto dei tifosi nerazzurri. Motivo per cui la Curva Nord dell'Inter aspetta il match del 29 ottobre come una sorta di resa dei conti con il belga. Poco prima di Inter-Benfica di Champions sono stati infatti consegnati dei volantini con le "istruzioni" del tifo organizzato per l'accoglienza da riservare allo stesso Lukaku in quell'occasione: "Il giorno del ritorno più sgradito si avvicina".

Il volantino distribuito dalla Curva Nord dell’Inter.

Inizia con questa frase il testo scritto dalla Curva Nord nerazzurra che poi prosegue nel dettaglio: "Il 29 ottobre è una data da segnare in rosso per far sentire tutto il disgusto che proviamo verso chi ha voltato le spalle nel modo più indegno – si legge nella nota a dir poco durissima – Un personaggio che si è dimostrato un piccolo uomo, perché prima di essere un campione bisogna essere uomini e saper rispettare la parola data". Il messaggio è durissimo e molto diretto senza filtri e fa capire a Lukaku come San Siro possa diventare un inferno per lui in quella giornata.

"Ti abbiamo difeso a spada tratta e ci hai ripagato voltandoci le spalle – continua ancora prima di indicare a tutti coloro saranno presenti come comportarsi – Prima dell'incontro con la Roma la Nord distribuirà 50mila fischietti da utilizzare a perdifiato ad ogni tocco di palla di chi ha tradito la nostra maglia. Facciamo vedere a tutti come merita di essere trattato chi si è mostrato indegno di indossare i nostri colori". Una contestazione durissima che fa capire di certo quanto la curva dell'Inter si sia sentita tradita dall'attaccante belga.