Lukaku sommerso dai fischi dei tifosi dell’Inter già dal riscaldamento: la reazione è inaspettata Al momento dell’ingresso in campo prima di Inter-Roma Romelu Lukaku è stato sommerso dai fischi dei tifosi nerazzurri: la reazione del centravanti belga ha però spiazzato tutti.

A cura di Michele Mazzeo

L'accoglienza dei tifosi dell'Inter all'ex Romelu Lukaku, come ci attendeva, non è stata benevola. Già al momento dell'arrivo dell'autobus della Roma allo stadio di San Siro infatti i supporter nerazzurri hanno rivolto diversi cori all'ex beniamino accusato di essere "un traditore" per quello che è successo in estate durante l'ultima sessione di calciomercato (con il calciatore che nel momento in cui si doveva mettere nero su bianco l'accordo per il ritorno alla corte di Simone Inzaghi sarebbe sparito non rispondendo più al telefono ai dirigenti meneghini e a diversi ex compagni di squadra perché in attesa di un'offerta dalla Juventus).

E quando il centravanti belga è entrato sul terreno di gioco dello stadio Meazza per il consueto riscaldamento pre-partita è stato inevitabilmente accolto con una lunga e rumorosissima bordata di fischi dai suoi ex tifosi (tanti in possesso di fischietti nonostante il divieto deciso dal prefetto alla vigilia del match della 10ª giornata della Serie A 2023-2024). A sorprendere però è stata la reazione di Romelu Lukaku che vedendo tale accoglienza è scoppiato in una fragorosa risata e ha poi continuato a ridere anche mentre effettuava le canoniche operazioni di riscaldamento. Nessun gesto di stizza, né di nervosismo dunque per l'attaccante giallorosso che è evidentemente divertito dall'accoglienza riservatagli da quei tifosi per i quali fino a qualche mese fa era un idolo e oggi invece è il più acerrimo degli avversari.

E, ovviamente, anche nel corso del match la ripicca dei tifosi interisti nei confronti dell'odiato ex è andata avanti con il belga sommerso dai fischi ogni qualvolta era in possesso del pallone. La ferita lasciata nel cuore dei supporter dell'Inter dall'attuale attaccante della Roma evidentemente è ancora troppo fresca per essere già ricucita.