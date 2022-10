Drake si rifà subito della perdita del Clasico: vince 12 milioni in un singolo giro di roulette Grande appassionato di sport ma anche di scommesse, il rapper Drake si è rifatto subito della ingente perdita del Clasico portando a casa una vincita mostruosa. Abbigliato con l’iconica maglia dell’Arsenal di Henry, ha vinto oltre 12 milioni in un solo giro di roulette.

A cura di Paolo Fiorenza

È durata poco l'amarezza di Drake, il 35enne rapper canadese appassionatissimo di sport e scommesse a cifre siderali, per aver perso domenica scorsa la grossa puntata che aveva effettuato sulla combo delle vittorie di Arsenal e Barcellona rispettivamente su Leeds e Real Madrid. Il cantante e produttore aveva puntato ben 833mila dollari, centrando il successo dei Gunners ma non indovinando il pronostico del Clasico, vinto da Benzema e compagni per 3-1.

La sconfitta del Barcellona – che per l'occasione sfoggiava una maglia dedicata proprio a Drake in virtù della sponsorizzazione di Spotify, con in bella mostra il gufo suo simbolo – gli era costata una mancata vincita di quasi 4 milioni di dollari, andando ad accrescere il lungo elenco di scommesse milionarie perse del rapper che hanno alimentato il mito della ‘Drake Curse', la maledizione di Drake che colpirebbe gli atleti o le squadre su cui lui scommetterebbe.

La realtà è un'altra: il rapper canadese è un giocatore compulsivo ad un livello esagerato, come pochi altri al mondo per importi giocati. Gioca tantissimo e su qualsiasi cosa, mettendo sul tavolo cifre pazzesche, per vincite altrettanto pazzesche. E se è vero che ci sono tante scommesse perse, ce ne sono anche altre vinte. A inizio luglio ha messo un milione di dollari sul campione dei pesi medi Israel Adesanya nell'incontro di MMA vinto contro Jared Cannonier, mentre tre settimane dopo ha piazzato 2,3 milioni sulla combo dei successi di Molly McCann e Paddy Pimblett in UFC London 2022, andando ancora una volta alla cassa.

Stavolta Drake ha voluto fare le cose in grande e in una sessione di roulette online trasmessa in streaming ha festeggiato qualche ora fa una vincita davvero fuori dal mondo, soprattutto considerando che è avvenuta in un singolo giro di ruota. Il rapper di Toronto ha puntato su un numero secco, l'11, incassando dunque 35 volte la posta giocata: "Hai vinto 12 milioni e 240mila dollari" (12.403.000 al cambio in euro), è la scritta che farebbe collassare qualsiasi essere umano e che Drake – bontà sua – ha festeggiato con l'urlo "yes!", probabilmente già pensando alla puntata successiva. Il tutto avendo addosso l'iconica maglia dell'Arsenal ai tempi di Thierry Henry, perché va bene la ludopatia, ma la passione per lo sport non è da meno…