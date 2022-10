Benzema apre il Clásico e festeggia in anticipo il Pallone d’Oro: il Real batte 3-1 il Barcellona Benzema apre il Clásico e inizia i festeggiamenti per il Pallone d’Oro che riceverà domani: il Real Madrid ha battuto 3-1 il Barcellona, la rivincita di Ancelotti su Xavi.

A cura di Vito Lamorte

Karim Benzema riceverà il Pallone d'Oro 2022 domani a Parigi ma prima della premiazione aveva una pratica da svolgere. E lo ha fatto nel miglior modo possibile. Il capitano del Real Madrid ha infiammato il Santiago Bernabéu aprendo il Clásico contro il Barcellona 11 minuti dopo il fischio d'inizio: il calciatore francese ha mandato la palla in rete da vero predatore dell'area di rigore, dopo che ter Stegen aveva respinto il tiro di Vinicius Jr, lanciato in profondità in maniera fantastica dal solito Toni Kroos.

Si tratta del quarto gol di Benzema il Liga, che non segnava dall'ultimo fine settimana di agosto in occasione della doppietta in casa dell'Espanyol. A quei gol in Liga, Benzema aveva aggiunto solo la rete contro l'Eintracht nella Supercoppa Europea.

Ma oggi non poteva mancare il suo timbro. Nel Clásico, la partita più sentita e che per tanti motivi è molto più speciale delle altre, Benzema ha messo fine a un periodo di magra di un mese ma durante il quale ha saltato quattro partite per problemi fisici.

La rete che ha aperto il primo incrocio stagionale tra Real e Barça è la dodicesimo del prossimo Pallone d'Oro nelle 42 gare giocate contro i catalani, che sono la squadra che ha affrontato di più da quando veste la casacca della Casa Blanca.

Da ricordare che la scorsa stagione Benzema aveva saltato la partita del Bernabéu, quella che finì 4-0 per la squadra di Xavi: in quell'occasione Ancelotti aveva provato Modric come ‘falso 9' ma l'idea non portò buoni risultati e in quell'istante fu chiaro a tutti l'importanza del francese al centro dell'attacco del Real.