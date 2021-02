Stella Rossa-Milan è la partita di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Si gioca oggi, 18 febbraio, allo Stadion Rajko Mitić di Belgrado con fischio d'inizio alle ore 18.55. Il match verrà trasmessa in diretta TV, in chiaro (ma solo per abbonati) sui canali di Sky Sport. È il primo atto (ritorno previsto per il 25 febbraio a San Siro) della fase a eliminazione diretta a cui serbi e rossoneri sono arrivati dopo aver concluso in maniera differente la fase a gironi: balcanici qualificati come secondi nel Gruppo L (alle spalle dei tedeschi dell'Hoffenheim), la squadra di Pioli ha chiuso in vetta il Gruppo H (davanti ai francesi del Lilla).

Sono quattro i precedenti tra il Milan e la Stella Rossa, tutti favorevoli al ‘diavolo' che ha raccolto 2 vittorie e altrettanti pareggi nelle sfide di andata e ritorno in Champions League. In entrambe le occasioni (stagione 1988/1989, allora ancora denominata Coppa dei Campioni; stagione 2006/2007) a ottenere la qualificazione fu il Milan, poi vincitore del trofeo.

Stella Rossa-Milan, dove vederla in TV

Dove è possibile vedere Stella Rossa-Milan? La partita non verrà trasmessa su TV8 quindi non è prevista diretta in chiaro per tutti. Chi vorrà assistere al match potrà farlo collegandosi ai canali Sky Sport 1 (numero 201) e Sky Sport (numero 252) che manderanno in onda e in esclusiva la partita di Europa League.

La diretta streaming di Stella Rossa-Milan

Stella Rossa-Milan sarà visibile anche in diretta streaming. Usufruendo di una buona connessione sarà possibile collegarsi online all'applicazione Sky Go (solo per abbonati che abbiano scaricato la app) oppure al sito Now Tv che offre il servizio di streaming a pagamento (anche del singolo evento). Si potrà seguire l'incontro di Europa League utilizzando sia dispositivi fissi (smart tv, pc) sia mobili (notebook, tablet, smartphone).