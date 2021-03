L'Italia under 21 inizia il suo cammino agli Europei 2021 contro la Repubblica Ceca: si gioca oggi, mercoledì 24 marzo, con calcio d'inizio alle ore 18 all'Arena Petrol di Celje, in Slovenia. La partita di oggi apre la fase a gironi dell'Europeo di categoria: l'Italia under 21 del ct Paolo Nicolato, inserita nel Girone B, dovrà giocare anche contro Spagna e Slovenia. Reduci da quattro vittorie consecutive, gli Azzurrini si sono piazzati primi ai gironi di qualificazione.

Le prime due nazionali di ogni Girone (in totale ci sono 4 gruppi da 16 squadre) accederanno alla seconda fase dell'Europeo Under 21, a eliminazione diretta, con i quarti di finale, le semifinali e la finale. Repubblica Ceca – Italia Under 21 e le altre partite della Nazionale sono trasmesse in TV in chiaro sui canali Rai. In assenza di Pinamonti (sostituito con il milanista Colombo) e Sottil (infortunato), il ct può contare su Scamacca e Cutrone in attacco; il centrocampista dell'Empoli Samuele Ricci ha lasciato il ritiro della selezione di Paolo Nicolato per indisponibilità, così come riportato dalla FIGC.

Partita : Repubblica Ceca – Italia Under 21

: Repubblica Ceca – Italia Under 21 Quando si gioca : mercoledì 24 2021

: mercoledì 24 2021 Dove si gioca : Arena Petrol, Celje (Slovenia)

: Arena Petrol, Celje (Slovenia) Orario : 18.00

: 18.00 Canale TV : Rai 2

: Rai 2 Diretta streaming : RaiPlay

: RaiPlay Competizione: Europei 2021 Under 21

Europei Under 21, Repubblica Ceca – Italia dove vederla: diretta TV in chiaro sulla Rai

Repubblica Ceca – Italia Under 21, in programma oggi alle 18, verrà trasmessa in diretta TV sulle reti Rai. Canale dedicato all'incontro è Rai 2 nel cui palinsesto è previsto anche un ampio pre e post partita con analisi, interviste e commenti in studio e sul campo. La trasmissione è visibile a tutti sul digitale terrestre essendo i diritti delle partite della nazionale a disposizione della TV di Stato: anche tutte le altre partite del girone saranno disponibili in chiaro.

Repubblica Ceca – Italia in streaming su RaiPlay

Repubblica Ceca – Italia Under 21 è usufruibile anche per chi non può o non vuole seguirla in televisione, in diretta streaming. Con una semplice connessione a banda larga è possibile godersi la partita dell'Europeo Under 21 attraverso il sito e portale della Rai, RaiPlay. Basterà cliccare sul palinsesto della rete dedicata, Rai 2, e connettersi alla diretta streaming. Il servizio è gratuito e a disposizione di tutti.

La formazione e i convocati dell'Italia under 21

Tanti nomi nuovi e giovani promesse del calcio italiano a disposizione del ct Nicolato, anche se il 3-5-2 su cui costruire le fortune azzurre mancherà di Sottil e Pinamonti in attacco. I due non sono stati convocati rispettivamente per infortunio e per isolamento obbligato dopo il focolaio Covid all'Inter. Poco male perché avanti Nicolato potrà contare su Cutrone e Scamacca, con Zappa e Sala sulle fasce laterali. Trio in mediana composto da Tonali, Frattesi e Rovella mentre in difesa Del Prato e Gabbia saranno insieme a Lovato i tre davanti a Carnesecchi.

Probabile formazione Italia Under 21 ( 3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Lovato; Zappa, Frattesi, Rovella, Tonali, Sala; Cutrone, Scamacca

Tutti i convocati di Nicolato nell'Italia under 21



Ecco tutti i giocatori a disposizione del Ct:

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Plizzari (Reggina)

Difensori: Raoul Bellanova (Pescara), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Gabbia (Milan), Matteo Lovato (Hellas Verona), Riccardo Marchizza (Spezia), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Marco Sala (Spal), Gabriele Zappa (Cagliari)

Centrocampisti: Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Tommaso Pobega (Spezia), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Sandro Tonali (Milan)

Attaccanti: Patrick Cutrone (Valencia), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Genoa), Lorenzo Colombo (Milan)

Tutte le partite dell'Italia agli Europei under 21

Il cammino dell'Italia all'Europeo di categoria continua con le prossime partite in programma sabato e martedì prossimo, rispettivamente contro la Spagna e la Slovenia. Ecco gli orari: