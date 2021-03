E' stato ufficializzato il calendario degli Europei Under 21 con le partite della Nazionale Italiana allenata da Paolo Nicolato: si comincia il 24 marzo con Italia – Repubblica Ceca, a seguire le partite contro Spagna (27 marzo) e Slovenia (30 marzo).

Quest'anno la competizione è divisa in due parti: la fase a gironi si disputa dal 24 al 31 marzo, mentre dal 31 maggio al 6 giugno si terrà la fase a eliminazione diretta. Ogni girone è formato da quattro squadre: l'Italia si trova nel Gruppo B insieme a Slovenia, Spagna e Repubblica Ceca. Dovrà essere prima o seconda nel girone per passare alla fase a eliminazione diretta. Ecco il calendario con le prossime partite degli Azzurrini agli Europei 2021 Under 21, disponibile anche in pdf sul sito ufficiale della Uefa.

Italia Under 21, il calendario delle prossime partite agli Europei di calcio

L'Italia Under 21 debutterà all'Europeo di categoria con la partita contro la Repubblica Ceca alle 18:00 del 24 marzo al Z'dezele Stadion di Celje, poi sfiderà la Spagna e in ultimo la Slovenia.

24 marzo ore 18.00: Repubblica Ceca-Italia

27 marzo ore 21.00: Spagna-Italia

30 marzo ore 21.00: Italia-Slovenia

Europei Under 21, il calendario completo della fase a gironi

La fase a gironi di Euro 2021 Under 21 si disputa tra il 24 e il 31 marzo 2021:

Mercoledì 24 marzo

Gruppo A

21:00 – Ungheria – Germania (Székesfehérvár)

21:00 – Romania – Olanda (Budapest)

Gruppo B

18:00 – Slovenia – Spagna (Maribor)

18:00 – Repubblica Ceca – Italia (Celje)

Giovedì 25 marzo

Gruppo C

18:00 – Russia – Islanda (Győr)

21:00 – Francia – Danimarca (Szombathely)

Gruppo D

15:00 – Inghilterra – Svizzera (Koper)

21:00 – Portogallo – Croazia (Koper)

Sabato 27 marzo

Gruppo A

18:00 – Ungheria – Romania (Budapest)

21:00 – Germania – Olanda (Székesfehérvár)

Gruppo B

18:00 – Slovenia – Repubblica Ceca (Celje)

21:00 – Spagna – Italia (Maribor)

Domenica 28 marzo

Gruppo C

15:00 – Islanda – Danimarca (Győr)

21:00 – Russia – Francia (Szombathely)

Gruppo D

18:00 – Croazia – Svizzera (Koper)

21:00 – Portogallo – Inghilterra (Ljubljana)

Martedì 30 marzo

Gruppo A

18:00 – Germania – Romania (Budapest)

18:00 – Olanda – Ungheria (Székesfehérvár)

Gruppo B

21:00 – Italia – Slovenia (Maribor)

21:00 – Spagna – Repubblica Ceca (Celje)

Mercoledì 31 marzo

Gruppo C

18:00 – Danimarca – Russia (Szombathely)

18:00 – Islanda – Francia (Győr)

Gruppo D

18:00 – Svizzera – Portogallo (Ljubljana)

18:00 – Croazia – Inghilterra (Koper)