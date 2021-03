Non arrivano buone notizie per l'Italia Under 21 in vista della fase finale degli Europei 2021. Samuele Ricci ha lasciato il ritiro della selezione di Paolo Nicolato per indisponibilità. A riportarlo è un comunicato della FIGC. Non ci sono conferme sui motivi e si attende una comunicazione ufficiale nelle prossime ore, insieme al nome del sostituto. Il sospetto è che il centrocampista classe 2001 abbia contratto il Covid-19, vista anche la complessa situazione in casa Empoli (alle prese con un vero e proprio focolaio), ma ancora non vi sono conferme o smentite in tal senso.

Gli Azzurrini domani inizieranno il loro percorso nell'Europeo di categoria contro la Repubblica Ceca all'Arena Petrol di Celje, in Slovenia: l'Italia è inserita nel gruppo B del torneo continentale con i cechi, la Spagna campione in carica e i padroni di casa della Slovenia.

Ricci è uno dei calciatori che stanno facendo meglio e che si stanno facendo notare di più nel calcio italiani: qualche settimana fa il centrocampista dell'Empoli è stato inserito al 19° posto nella classifica settimanale del CIES Football Observatory dei migliori 2001 del mondo ed è l'unico italiano presente in questa graduatoria.

Tutti i convocati di Paolo Nicolato per l'Europeo Under 21

Questi sono i giocatori a disposizione del commissario tecnico Paolo Nicolato per l'Europeo Under 2021 che si disputa in Ungheria e Slovenia. L'elenco degli Azzurrini.

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Plizzari (Reggina).

Difensori: Raoul Bellanova (Pescara), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Gabbia (Milan), Matteo Lovato (Hellas Verona), Riccardo Marchizza (Spezia), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Marco Sala (Spal), Gabriele Zappa (Cagliari).

Centrocampisti: Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Tommaso Pobega (Spezia), Nicolò Rovella (Genoa), Sandro Tonali (Milan).

Attaccanti: Patrick Cutrone (Valencia), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Genoa), Lorenzo Colombo (Milan).