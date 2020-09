Milan-Bodo/Glimt è la partita del terzo turno preliminare di Europa League. Si gioca oggi, giovedì 24 settembre, alle ore 20.30 allo stadio Meazza di San Siro e verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Non ci sarà pubblico sulle gradinate dell'impianto, come previsto dal protocollo della Uefa che s'è uniformata anche sotto questo aspetto a quanto previsto in occasione delle recenti Final Eight. È anche per questa ragione che, come accaduto finora, il match si chiuderà in gara secca con l'eventualità (in caso di pareggio) di ricorrere ai supplementari e ai calci di rigore per determinare la qualificazione. È l'ultimo appuntamento in calendario prima dei playoff (in programma il 1° ottobre) che danno accesso al sorteggio della fase a gironi per la prossima edizione della Coppa: in caso di passaggio del turno i rossoneri si ritroverebbero di fronte la vincente tra Besiktas e Rio Ave.

Il Milan di Stefano Pioli arriva alla gara contro i norvegesi dopo aver battuto per 2-0 lo Shamrock Rovers a Dublino (gol di Zlatan Ibrahimovic e Hakan Çalhanoğlu) mentre la squadra scandinava mentre la squadra scandinava ha superato per due volte l'ostacolo lituano: al primo turno il Kauno Zalgiris (6-1), al secondo lo Zalgiris (3-1). A dirigere l'incontro sarà l'arbitro croato, Fran Jović.

Milan-Bodo/Glimt, dove vederla in Tv

Per la partita Milan-Bodo/Glimt non è prevista la diretta tv poiché verrà trasmessa online dalla piattaforma DAZN (accadrà anche in caso di qualificazione ai playoff dei rossoneri). C'è un modo per vederla in televisione? Sì ma veicolando il segnale in streaming attraverso una smart tv scaricando la app oppure collegando il proprio televisore a un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La diretta streaming di Milan-Bodo/Glimt

Milan-Bodo/Glimt andrà in onda in diretta streaming su DAZN e si potrà fruire dell'evento utilizzando dispositivi fissi (il pc) oppure mobili (notebook, tablet, smartphone). Basterà collegarsi al sito e inserire il codice di riferimento per attivare l'abbonamento.