La giornata numero 13 del campionato di Serie A 2020/2021 si conclude con il big match tra Lazio e Napoli. La sfida tra i biancocelesti di Simone Inzaghi e gli azzurri di Gennaro Gattuso si gioca domenica 20 dicembre 2020 allo stadio Olimpico di Roma, con calcio d'inizio fissato per le ore 20.45. I capitolini vengono dal pareggio contro il Benevento di martedì sera mentre i partenopei hanno perso con l'Inter di Antonio Conte a San Siro.

Gli impegni delle due squadre sono stati molto intensi e non sono escluse rotazioni nella formazione principale sia di Inzaghi che di Gattuso. La Lazio vuole tornare a vincere dopo la sconfitta casalinga contro l'Hellas Verona e il pari del Vigorito cerca continuità di risultati anche in campionato dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League. Il Napoli deve vincere per restare agganciato al treno di testa e non perdere altri punti.

Lazio-Napoli, dove vederla in TV

Lazio-Napoli si gioca domenica 20 dicembre 2020 allo stadio Olimpico di Roma con calcio d'inizio fissato per le ore 20.45. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Calcio HD (canale 251). Nel pre-partita ci saranno approfondimenti e interviste ai personaggi nella trasmissione Sky Calcio Show mentre dopo il fischio finale commenti e disamine al "Club" di Fabio Caressa.

La diretta streaming di Lazio-Napoli

La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming con l'app di Sky-Go, sia su dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet): scaricando la app di Sky si potranno vedere tutti i contenuti che riguardano il match anche grazie al collegamento con il pre-partita dalle ore 20:00. Si può vedere la partita di Roma anche collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.