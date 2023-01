Dove vedere la veglia funebre di Pelé allo stadio del Santos: orario, diretta TV e streaming Oggi alle ore 14:00 (orario italiano) comincia la veglia funebre per la morte di Pelé organizzata nello stadio Vila Belmiro di Santos che durerà 24 ore e precede i funerali e la sepoltura di O’Rei: tutte le info per seguire in diretta in TV e in live streaming l’ultimo saluto al leggendario calciatore brasiliano.

A cura di Michele Mazzeo

Il Brasile e tutto il mondo del calcio in questi giorni hanno reso omaggio al leggendario Edson Arantes do Nascimento, meglio noto con il soprannome di Pelé, morto in ospedale all'età di 82 anni lo scorso 29 dicembre dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon. Nel Paese sudamericano per la morte del mitico calciatore sono stati indetti tre giorni di lutto nazionale mentre oggi, lunedì 2 gennaio 2023, andrà in scena la veglia funebre che si svolgerà nello stadio Urbano Caldeira (soprannominato Vila Belmiro) della città di Santos e durerà 24 ore: dalle 10 del mattino di lunedì alle 10 del mattino di martedì (orario locale), ossia dalle 14 di oggi alle 14 di domani per quanto riguarda invece l'orario italiano. La veglia in onore di Pelé si potrà seguire sia in diretta TV che in live streaming sui canali social del Santos. Domani ci saranno invece i funerali di Pelé che saranno preceduti da un corteo funebre per le strade di Santos e seguiti dalla sepoltura al Memorial Necropole Ecumenica, il cimitero verticale più alto del mondo, dopo una cerimonia privata riservata esclusivamente alla famiglia.

A che ora vedere la veglia funebre di Pelé: l’orario italiano

La veglia funebre per la morte di Pelé si terrà oggi a Vila Belmiro (lo stadio del Santos) dove la bara con il corpo del leggendario calciatore brasiliano sarà posizionata al centro del terreno di gioco. L'accesso allo stadio, a chi vorrà rendere omaggio a O'Rei e partecipare alla veglia funebre in suo onore, sarà consentito a partire dalle 14:00 di oggi e fino alle 14:00 di domani (ora italiana).

Dove vederla in diretta TV e streaming

La veglia funebre per la morte di Pelé non sarà trasmessa integralmente in diretta TV in Italia con Sky, Rai, Mediaset e La 7 che daranno però aggiornamenti durante i vari telegiornali che andranno in onda nel corso della giornata. Sarà invece possibile seguire, anche in Italia, l'ultimo saluto a O'Rei nello stadio di Santos in live streaming attraverso i canali social della squadra in cui il leggendario calciatore ha militato per quasi tutta la sua carriera, ossia il Santos.

Perché la veglia di Pelé si svolge allo stadio Vila Belmiro

La veglia funebre per la morte di Pelé si svolgerà nello stadio stadio Urbano Caldeira (soprannominato Vila Belmiro) della città di Santos per rispettare la volontà dello stesso ex calciatore brasiliano. La cerimonia di addio a Vila Belmiro è stata infatti una precisa richiesta di Pelé alla sua famiglia, poiché O'Rei amava quel luogo in cui ha vissuto i momenti più speciali della sua vita.