Juventus-Sampdoria è il posticipo domenicale della prima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. La partita si gioca alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. Il match sarà a porte chiuse, nonostante la richiesta avanzata nei giorni scorsi di aprire l'impianto a capienza ridotta, e verrà trasmesso in diretta tv e in streaming sui canali di Sky Sport. Osservato speciale dell'incontro sarà Andrea Pirlo che debutterà ufficialmente sulla panchina dei bianconeri nel ruolo di allenatore: è a lui che il club ha scelto di affidarsi dopo aver esonerato Maurizio Sarri. E sarà lui ad avere tutti gli obiettivi delle telecamere puntati addosso.

Juventus-Sampdoria, dove vederla in Tv

I tifosi della Juventus e quelli della Sampdoria potranno vedere la gara in tv dopo la scorpacciata di incontri che inizierà sabato pomeriggio e proseguirà fino al posticipo di lunedì sera tra Bologna e Milan. A che ora, dove e su quali canali sarà possibile assistere alla partita? L'evento è inserito alle 20.45 nella programmazione e nel palinsesto del network satellitare: la sfida verrà trasmessa in diretta tv, in esclusiva e in streaming per abbonati sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 203 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La diretta streaming di Juventus-Sampdoria

Per chi non potesse seguire la partita comodamente seduto davanti alla tv c'è anche un'altra possibilità: ovvero, vedere Juventus-Sampdoria sfruttando una buona connessione on-line così da godere di una diretta streaming praticamente perfetta. I dispositivi da utilizzare sono i soliti: fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet) sui quali scaricare la app di Sky Go oppure collegandosi a Now Tv . È il sito che mette a disposizione (previo pagamento del ticket) il servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare.