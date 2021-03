Juventus-Porto è la partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: si gioca oggi, martedì 9 marzo, con fischio d'inizio alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino. La Juventus di Andrea Pirlo, reduce dalla vittoria contro la Lazio, deve ribaltare la sconfitta per 2-1, figlia di una brutta prestazione, incassata all'andata in Portogallo. Potrebbe essere fondamentale ai fini del superamento del turno il gol nel finale di Federico Chiesa, pesantissimo in trasferta. I bianconeri si qualificano ai quarti di Champions se vincono con il risultato di 1-0, oppure con due o più gol di scarto. In caso di 2-1 a proprio favore alla fine dei tempi regolamentari il match si protrarrà ai supplementari. Ecco tutte le info per vedere Juve-Porto in diretta TV e streaming. Nelle probabili formazioni di Juventus-Porto, Pirlo sceglie il tandem Ronaldo – Morata per ribaltare il risultato dell'andata.

Juventus-Porto, dove vederla in TV in chiaro

Juventus-Porto di Champions League, in programma oggi martedì 9 marzo all'Allianz Stadium di Torino alle 21, sarà visibile in TV in chiaro su Canale 5. La partita valida per il ritorno degli ottavi di finale si potrà guardare senza la possibilità di sottoscrivere abbonamenti, grazie agli accordi tra Uefa e Mediaset. Gli abbonati a Sky potranno invece vedere Juve-Porto sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252 (201, 252 del satellite e 473, 483 del digitale terrestre).

Dove vedere in streaming Juve-Porto

Juventus-Porto potrà essere seguita anche in streaming sfruttando una buona connessione a internet. Il match di ritorno degli ottavi di Champions si potrà vedere in chiaro su dispositivi portatili e computer, collegandosi alla piattaforma Mediaset Play, sul sito di Canale 5. Gli abbonati Sky, potranno seguire il confronto tra i bianconeri e i lusitani sull'app loro riservata Sky Go.