Porto-Juventus è una gara valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021. Si gioca oggi mercoledì 17 febbraio 2021 all’Estadio do Dragao di Oporto con fischio di inizio alle 21.00: il match verrà trasmesso in diretta TV da Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport HD (canali 201 e 252); e in streaming attraverso Sky-Go e Now Tv.

Entrambe le squadre non hanno vinto nell’ultimo turno di campionato: il Porto ha pareggiato 2-2 in casa contro il Boavista, con i punti di distacco dallo Sporting che salgono a 10; mentre la Juventus ha perso in casa del Napoli per 1-0 ma è a -8 dall’Inter capolista con una gara da recuperare. Il sorteggio ha regalato un avversario non molto difficile per i bianconeri, che potrebbero ritrovarsi tra le migliori 8 senza troppi sforzi con l’approccio giusto ad entrambi i match ma guai a sottovalutare la squadra di Conceiçao.

Formazioni ufficiali

PORTO (4-4-2):Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Sergio Oliveira, Uribe, Corona; Taremi, Marega. Allenatore: Sergio Conceiçao.

JUVENTUS (4-4-2): Szczęsny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Ronaldo, Kulusevski. Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande

Assistenti: Yuste e Alonso Fernandez. Il Quarto Uomo sarà Sanchez.

Il VAR sarà Hernandez, aVAR de Burgos.