Dopo le due sconfitte con Milan e Napoli rimediate all'esordio, Bologna e Parma scendono in campo allo stadio Dall'Ara per il posticipo del lunedì sera della seconda giornata di Serie A. La sfida, in programma questa sera alle ore 20.45, obbliga dunque Mihajlovic e Liverani a cambiare passo e a trovare la prima vittoria in questo campionato: un obiettivo difficile da centrare, come dimostrano gli ultimi precedenti di questo match che parlano di cinque pareggi nelle ultime sei sfide disputate.

Il Bologna, che ha vinto l'ultimo derby nel maggio 2019 grazie ad un rotondo 4-1, si avvicina all'attesissimo match senza Dijks (squalificato dopo il cartellino rosso rimediato a San Siro), i ducali arrivano invece in piena emergenza a causa delle assenze di Gagliolo, Gazzola, Pezzella, Scozzarella e Gervinho. I novanta minuti del Dall'Ara avranno ovviamente copertura televisiva e streaming, e in questo articolo troverete tutte le informazioni per assistere alla partita.

Bologna-Parma, dove vederla in TV

Il derby emiliano tra le squadre di Mihajlovic e Liverani potrà essere seguito in diretta esclusiva su Sky. La sfida verrà infatti trasmessa da Sky Sport Serie A, canale 202 del decoder, e Sky Sport, canale 251.

La diretta streaming di Bologna-Parma

Per gli abbonati Sky che non potranno sedersi davanti ad un televisore, ci sarà come sempre l'opportunità di vedere la gara attraverso l'applicazione Sky Go. Scaricandola e installandola sui vari dispositivi (pc, notebook, tablet o smartphone), si avrà infatti la possibilità di sfruttare la diffusione in streaming per seguire da vicino i novanta minuti del Dall'Ara. Un'ulteriore opzione, dedicata a coloro che non sono abbonati a Sky, è infine l'acquisto di un pacchetto e di un ticket singolo su Now Tv.