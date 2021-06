Italia–Austria non si gioca nello stadio Olimpico di Roma, come accaduto nella prima fase, ma nel Wembley Stadium di Londra dove il fischio d'inizio è in programma alle ore 21. La Nazionale di Roberto Mancini arriva alla partita degli ottavi di finale forte del percorso netto (3 vittorie su altrettante partite) e del primo posto in classifica nel Girone A. Turchia, Svizzera (entrambe battuta per 3-0) e Galles (1-0) le squadre travolte dagli Azzurri. Più accidentato il cammino degli austriaci, qualificati come secondi alle spalle dell'Olanda nel Girone C: dopo il successo all'esordio con la Macedonia del Nord (3-1), sono stati battuti 2-0 dagli ‘orange' e hanno prevalso nella gara decisiva contro l'Ucraina (1-0).

Euro 2020, in quale stadio si gioca Italia-Austria per gli ottavi di finale

Il Wembley Stadium di Londra è una cornice suggestiva per i tifosi e gli appassionati di calcio. In occasione della gara Italia – Austria sarà sì aperto al pubblico ma avrà ancora una capienza ridotta (22.500 spettatori, 25%) rispetto a quella totale (90 mila posti). Capienza che aumenterà – come ufficializzato dalla Uefa – fino a 6o mila persone per la Final Four degli Europei. Lo stadio londinese, infatti, è il più impiegato come sede di partite del torneo. Oltre ad aver accolto le 3 sfide dell'Inghilterra nel Girone D (Croazia, Scozia e Repubblica Ceca), sarà teatro di 2 ottavi, delle semifinali e della finale (11 luglio).

Perché l'Italia non gioca a Roma allo stadio Olimpico

Il format itinerante degli Europei 2021 ha previsto che il torneo si giocasse in 11 stadi e nazioni differenti. Da regolamento, nessun Paese ospitante si è qualificato d'ufficio ma, ottenuto il pass su campo, è stato inserito automaticamente nel gruppo di riferimento con la possibilità di giocare in casa almeno 2 partite della fase a gironi. L'Italia, invece, ne ha giocate 3: perché? Il Girone A aveva come sedi prefigurate Roma e Baku ma la mancata qualificazione dell'Azerbaijan ha permesso agli Azzurri di beneficiare dell'Olimpico per tutti i match della fase a gruppi. Diversamente, ne avrebbe disputata almeno una a Baku.

L'Italia giocherà ancora allo stadio Olimpico? No. L'impianto della Capitale è sede di uno dei quattro quarti di finale ma, in virtù degli accoppiamenti in tabellone definiti in sede di sorteggio, avrebbe giocato a Roma solo se si fosse qualificata come migliore terza e battendo negli ottavi la prima classifica del Girone E nel match di Glasgow (29 giugno).

L'eventuale vittoria sull'Austria spingerà l'Italia ai quarti di finale. Con la qualificazione in tasca la Nazionale di Roberto Mancini cambierà ancora stadio: si sposterà dall'Inghilterra alla Germania dove il 2 luglio, alle ore 21, scenderà in campo nell'Allianz Stadium di Monaco di Baviera.