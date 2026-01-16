Dovbyk si opera, l’infortunio è più grave del previsto: quando potrà rientrare in campo con la Roma

Artem Dovbyk si opera per l’infortunio al tendine subito nella partita con il Lecce dello scorso 6 gennaio. Una notizia che arriva in pieno calciomercato invernale e che potrebbe costringere la Roma ad acquistare un'altra punta. Massara non ha mai mollato la pista Zirkzee e questo stop dell'attaccante ucraino potrebbe portare la dirigenza giallorossa ad accelerare l'operazione con il Manchester United. Nei giorni scorsi nuovi esami avevano fatto emergere la gravità del problema alla coscia per il giocatore e per questo si è optato per procedere all'intervento chirurgico che si terrà lunedì prossimo in Finlandia.

Dovbyk era andato in gol nella trasferta di Lecce vinta dai capitolini 0-2 al Via del Mare con l'altro gol segnato da Ferguson. Proprio dopo la rete realizzata l'attaccante ucraino è stato poi costretto alla sostituzione nonostante avesse iniziato la partita dalla panchina. Uno stop che si pensava non destasse preoccupazione ma che invece si è rivelato più grave del previsto per l'ex Girona che dovrebbe tornare in campo nel mese di marzo, quindi tra un paio di mesi.

Dovbyk con la maglia della Roma.

A questo punto però è da capire anche quale sarà il futuro di Evan Ferguson e dunque come opererà la Roma sul mercato. I giallorossi, dopo Robinio Vaz e Malen, avevano probabilmente intenzione di cedere Dovbyk o Ferguson i questa sessione di mercato. Lo stop dell'ucraino però chiaramente complica il trasferimento altrove dell'attaccante e per questo non è da escludere che, in caso di arrivo di Zirkzee, alla fine Ferguson possa restare. L'altra opzione invece potrebbe essere proprio quella di una cessione dell'irlandese vista l'impossibilità di liberarsi di Dovbyk.

A quel punto la Roma numericamente avrebbe ben 5 attaccanti in rosa (Dybala, Robinio Vaz, Malen, Zirkzee e Dovbyk). In questo modo ci sarebbe tutta la calma per attendere l'ucraino con ben 4 centravanti integri da utilizzare e far ruotare. Sia su Dovbyk che su Ferguson ci sono stati fino a questo momento solo timidi approcci. Specie sull'irlandese c'era stato però un timido approccio del Napoli in attesa di capire se Lucca verrà ceduto. In alternativa, come già trapelato settimane fa, Ferguson potrebbe rientrare anticipatamente dal prestito al Brighton. Ma il mercato è lungo ed è ancora tutto da capire. Sicuramente Massara, Ranieri e Gasperini faranno ora un punto per capire come muoversi al meglio.