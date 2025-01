video suggerito

Dovbyk salva la Roma in casa del Bologna, finisce 2-2 al Dall’Ara: l’ucraino freddo sul rigore in extremis Termina con un rocambolesco 2-2 il match della 20a giornata della Serie A 2024-2025 tra il Bologna e la Roma: i felsinei rimontano l’iniziale svantaggio firmato dall’ex Saelemaekers ma poi si vedono raggiungere a tempo scaduto dal rigore trasformato da Dovbyk. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un pareggio per 2-2 con enormi rimpianti sia per la Roma di Claudio Ranieri che per il Bologna di Vincenzo Italiano. Così si è concluso il match della 20ª giornata della Serie A 2024-2025 di scena al Dall'Ara. Proprio nel momento in cui sembravano aver indirizzato il match dalla propria parte grazie al gol dell'ex Alexis Saelemaekers con la complicità di uno Skorupski non proprio perfetto, infatti, due gravi errori dei giallorossi permettono ai felsinei prima di pareggiare i conti con il primo gol in Serie A di Dallinga e poi completare la rimonta con il rigore trasformato da Ferguson, ma è l'errore di Lucumi (braccio largo in area) che ha permesso alla Roma di evitare la sconfitta in extremis con il rigore trasformato da Artem Dovbyk. Un pareggio, acciuffato quando ormai si stava palesando una pesante sconfitta, che dunque prolunga la striscia positiva dei capitolini e il percorso intrapreso dalla squadra dall'arrivo di Claudio Ranieri sulla propria panchina.

In casa del Bologna però si sono rivisti sprazzi di quella vecchia Roma di inizio campionato con diversi errori individuali anche da parte dei calciatori di maggior qualità. Non sono passati infatti inosservati gli errori di Dybala e Dobvyk in fase di conclusione (abbastanza clamorosa soprattutto l'occasione sprecata nel primo tempo dall'argentino) , quello di Paredes e dell'intera linea difensiva nell'azione, nata da un geniale spunto dell'ormai idolo del Dall'Ara, Dominguez, che ha portato al gol dell'immediato gol del pareggio degli emiliani appena tre minuti dopo esser passata in vantaggio, e quello di Koné in occasione del tocco di mano in area che ha regalato a Ferguson la chance di presentarsi sul dischetto, battere Svilar e firmare la rete che appena sette minuti più tardi ribalta completamente il risultato.

Freddo invece l'attaccante ucraino al momento della grandissima chance per il pareggio capitatagli quando ormai il tempo era scaduto, cioè quando l'arbitro Abisso, dopo l'intervento del VAR, assegna il rigore del possibile 2-2 per il tocco di mani in area di Lucumi. Un gol importantissimo quello di Dovbyk perché evita una sconfitta che avrebbe fatto ricomparire alcuni spettri del passato in casa giallorossa, al momento allontanati nonostante un rendimento fuori casa che resta ancora troppo deficitario (solo il Venezia ad oggi ha fatto peggio della Roma in trasferta in questa Serie A 2024-2025) e una situazione in classifica per nulla rassicurante. Un pareggio che lascia però anche (e soprattutto) tantissimi rimpianti al Bologna che vede sfumare i tre punti quando ormai sembrava averli già incamerati e rallentare la propria rincorsa ad uno dei posti che qualificano all'Europa che conta anche nella prossima stagione.