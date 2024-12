D’Ottavio non è più il direttore sportivo del Milan: determinanti alcuni attriti con Ibrahimovic

video suggerito

Il Milan resta senza un direttore sportivo a meno di un mese dall'apertura del calciomercato di gennaio. Antonio D'Ottavio infatti non ricopre più questa carica all'interno del club rossonero. Un autentico ribaltone societario e inaspettato dato che il dirigente è arrivato al Milan nel 2017 ricoprendo anche il ruolo di chief scout della prima squadra e anche del settore giovanile. A riferire la notizia dell'addio di D'Ottavo dal Milan è stato Matteo Moretto, noto esperto di mercato, che ha riferito come tutto sia accaduto alla vigilia della partita contro l'Atalanta persa dal Milan.

D'Ottavio già da anni era nel team di lavoro in coordinamento con Moncada per lo sviluppo della parte sportiva. Un passato da osservatore dell’Inter nonché braccio destro dell’ex direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli che lo portò al Milan nel 2017, D'Ottavio si era fatto presto apprezzare da Giorgio Furlani che da Geoffrey Moncada che nel 2023 hanno così deciso di affidandogli la carica di nuovo direttore sportivo del Milan. Ora la separazione che sarebbe stata causata anche da alcuni attriti/divergenze di vedute con Zlatan Ibrahimovic. Il nuovo direttore sportivo verrà nominato a breve.

A destra Antonio D'Ottavio a colloquio con Pioli (di spalle) insieme a Geoffrey Moncada.

Chi è Antonio D'Ottavio: dal 2017 nello staff del Milan

L'ex attaccante svedese, oggi nel Milan da dirigente con diversi incarichi, aveva osservato quest'oggi a Milanello l'allenamento dei rossoneri alla vigilia della sfida di Champions che la squadra di Fonseca dovrà giocare contro la Stella Rossa. E pensare che D'Ottavio era stato fondamentale per i rossoneri anche quest'estate quando ha lavorato all'avviamento del progetto Milan Futuro che prevedeva la nascita della seconda squadra del diavolo da far giocare in Serie C. Tutto questo fino all'arrivo di Jovan Kirovski. Oggi la separazione improvvisa che ha spiazzato tutti.

D'Ottavio arrivò al Milan dopo la rivoluzione messa in atto dalla proprietà RedBird di Gerry Cardinale che decise, nell'estate 2023, di sollevare da suo incarico Paolo Maldini, fino a quel momento direttore dell’area tecnica, e di conseguenza di risolvere dopo poche ore anche il contratto con Frederic Massara, direttore sportivo del Milan. Tutto ciò portò il Milan a dover necessariamente prendere qualcuno che potesse prendere il ruolo di ds. A quasi due anni da quell'incarico però ora anche per D'Ottavio è arrivato il momento dei saluti.