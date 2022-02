Dopo le foto shock sui suoi muscoli, Gareth Bale interviene: la risposta spiazza tutti Dopo le immagini che hanno fatto il giro del mondo in cui si notava una inquietante trasformazione fisica, il campione gallese ha deciso di dare una risposta. A modo suo.

A cura di Alessio Pediglieri

Di Gareth Bale negli ultimi giorni sono state pubblicate fotografie scioccanti, che hanno evidenziato una trasformazione fisica inquietante del giocare gallese: in soli pochi mesi avrebbe perso quasi l'intera massa muscolare evidenziando un cambiamento – in negativo – sulle gambe. Fotografie e relativi paragoni che hanno fatto il giro del mondo e che avevano aperto dubbi sulle reali condizioni fisiche del giocatore del Real Madrid.

In effetti, a rivedere la fotografia del Bale odierno rispetto a quello di solo qualche stagione fa, qualcosa è cambiato e in modo visibile. Il lungo infortunio, l'inattività e l'assenza dai campi, hanno contribuito ma dietro al dimagrimento evidente ci sarebbe anche una condizione psicologica non ottimale. Lo stesso Ancelotti aveva accennato qualcosa a riguardo che andava oltre i problemi legati ad un infortunio, ma nessuno è riuscito a capire – se non tramite deduzioni – cosa stia avvenendo al nazionale gallese.

Con Ancelotti è sceso in campo solamente in tre occasioni, tre partite disputate in agosto, per poi scomparire dai radar. Nel Real Madrid non ha più messo piede tormentato da continui guai fisici: da quando è tornato dal Tottenham in Spagna ha conosciuto solamente l'infermeria. Prima il ginocchio, poi il polpaccio, quindi la schiena. In mezzo a tutto questo calvario, si è infilato anche il Covid, che ha complicato tutto. Risultato? 190 minuti in campo, un gol, poi il nulla. Fino ai giorni scorsi quando le immagini del suo stato di forma lo hanno reso quasi irriconoscibile offrendo il fianco a supposizioni e illazioni.

Davanti a tutto ciò, il gallese non ha mai commentato se non oggi, in modo decisamente singolare. utilizzando il proprio profilo social Instagram Gareth Bale ha pubblicato una sua fotografia, che lo ritrae in allenamento: porta una maschera per l'ossigenazione, ma ciò che più importa è che mostra una forma fisica tutt'altro che precaria. I muscoli delle gambe in questo scatto appaiono tonici, perfetti, senza alcuna differenza dell'esplosività mostrata nei mesi e negli anni passati quando imperversava senza freni sulla fascia. A corollario di tutto, una faccina sorridente fino alle lacrime e una freccia che indica proprio i muscoli della coscia. Nessun commento, nessuna parola. Questa la risposta di Bale. In attesa di rivederlo in campo, di nuovo a sfrecciare come ai bei tempi.