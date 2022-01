Gareth Bale quasi irriconoscibile: in soli sei mesi trasformazione fisica inquietante Il calciatore del Real Madrid, non gioca una partita ufficiale da quattro mesi, e a livello fisico Gareth Bale in queste settimane è cambiato moltissimo.

A cura di Alessio Morra

Tre partite con Ancelotti giocate ad agosto, poi Gareth Bale è scomparso dai radar del Real Madrid. Tornato dopo l'esperienza bis al Tottenham il gallese è stato molto sfortunato, ha riportato un infortunio al ginocchio, poi al polpaccio, quando è tornato è contratto il Covid, mentre il 2022 lo ha iniziato con un problema alla schiena. Ora però, nonostante sia sempre ai box, è tornato in auge a causa della sua trasformazione fisica. Alcune immagini pubblicate hanno sorpreso non solo i tifosi del Real.

Ancelotti era pronto a puntare ancora su di lui, ma i problemi muscolari lo hanno messo ko. Bale spera di recuperare, la stagione fin qui è stata eccellente per i ‘blancos' e anche lui vuole dare un contributo, ma quando tornerà in campo sarà senz'altro molto diverso rispetto al 28 agosto, il giorno dell'ultima partita disputata. Bale ha avuto diversi problemi e ora che di anni ne ha 32 ha subito una trasformazione fisica incredibile. E vedendo alcune immagini sui social ci si è chiesti: "Come ha fatto Gareth a perdere così tanta massa muscolare?".

Guardando delle foto di qualche anno fa e quelle attuali si nota, anche con un certo sbalordimento, che Bale è dimagrito e non poco. La massa muscolare l'ha persa, i motivi non sono stati resi noti, ma è semplice pensare che i problemi muscolari e l'inattività hanno provocato questo enorme cambiamento, considerati che sono passati pochi mesi, non anni, dall'ultima partita. Carlo Ancelotti, pochi giorni fa, parlando dell'esclusione di Bale per il match con il Betis aveva detto: "Lui non è infortunato, ma non sta bene. Dobbiamo fare il possibile per assicurarci che si senta bene, se non si sente bene, ha paura di avere un problema".