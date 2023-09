Dopo la sconfitta puliscono lo spogliatoio ospiti e lasciano un regalo: il Potenza ha una missione Bellissimo gesto del Potenza dopo la sconfitta a Latina. Il club lucano ha deciso di ripulire ancora una volta lo spogliatoio riservato agli ospiti.

A cura di Marco Beltrami

Si può "vincere" anche perdendo. Anche dopo un risultato negativo si può dimostrare di essere comunque degli sportivi veri, metabolizzando la sconfitta e comportandosi in maniera esemplare. In tal senso ancora una volta è stato emblematico il comportamento del Potenza, squadra di calcio contraddistintasi già in passato per il fair play.

L'episodio da applausi si è concretizzato dopo l'ultimo match del campionato di Serie C contro il Latina. La formazione lucana è uscita sconfitta per 2-1 contro i laziali che hanno piazzato il sorpasso in classifica. L'amarezza per il risultato negativo però non ha impedito agli ospiti di comportarsi in maniera impeccabile dopo il match, negli spogliatoi.

In pratica il Potenza ha ripulito alla perfezione lo spogliatoio dello stadio di Latina, confermando quanto fatto in altre occasioni. "È la nostra missione dentro e fuori dal campo, senza distinzione tra avversari o risultato conseguito. Questo spogliatoio ci ha ospitati solo per alcune ore ma l'abbiamo vissuto come casa e ci teniamo a lasciarlo come lo abbiamo trovato: pulito e accogliente".

Per questo il Potenza Calcio ha lasciato anche un omaggio alla società avversaria: "Nel ringraziarvi lasciamo in dono una pianta, certi che sarà curata nel tempo come il nostro rapporto". Tutto è stato reso di dominio pubblico dal Latina che ha poi ringraziato così: "La società latina calcio 1932 ringrazia dal profondo del proprio cuore la società Potenza Calcio per l’eccellente comportamento nelle strutture del Francioni e per il bellissimo omaggio che abbiamo trovato negli spogliatoi al termine dell’incontro di ieri sera.Un gesto che accresce il Fair Play necessario allo sport che amiamo e pratichiamo. Grazie, Potenza"

Solo applausi dunque per il Potenza che si è contraddistinto ancora una volta per grande correttezza. Abbiamo assistito spesso a episodi simili, con il caso più iconico che è quello della nazionale giapponese (così come purtroppo c'è chi invece non bada troppo a sistemare le cose). La speranza è che possa diventare una pratica sempre più diffusa.