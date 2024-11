video suggerito

Dopo il VAR la FIFA pensa al FVS: gli allenatori potranno contestare le decisioni durante le partite Si chiama “Football Video Support” ed è già stato sperimentato in Coppa del Mondo femminile Under 20 e 17. “Non è un secondo VAR” assicura Pierluigi Collina, presidente del comitato arbitrale della FIFA: gli allenatori potranno richiederlo fino a due volte durante il match, per episodi considerati sbagliati. L’arbitro – da solo e senza alcun ulteriore ausilio – visionerà il monitor per confermare o meno la scelta iniziale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La FIFA continua a rivoluzionare il gioco del calcio alla ricerca della formula perfetta per renderlo sempre più entusiasmante, appetibile, divertente ma soprattutto oggettivo. Ciò che il massimo organismo mondiale del pallone non vuole sono le polemiche, durante e dopo le partite e così sperimenta nuovi ritrovati della tecnica e soluzioni per ovviare a tutto ciò. Che il VAR non sembra aver per nulla cancellato, anzi. Così continuano le prove per il possibile inserimento di un nuovo strumento, il FVS, "Football Video Support", una sorta di VAR 2.0 a disposizione degli allenatori, che avranno la possibilità di contestare in campo e in tempo reale le decisioni prese dall'arbitro e che non riterranno corrette.

Cos'è il FVS e come funzionerà: fino a due chiamate a partita

Sembra che sia solamente questione di tempo ma alla fine si arriverà anche alla possibilità del FVS , che andrà ad integrare l'attuale protocollo del VAR. La FIFA è determinata a perfezionarlo e a farlo diventare fruibile per dare una spallata ulteriore a tutti quegli episodi dubbi che ancora oggi accadono nei 90 minuti di gioco. In pratica il Football Video Support affiancherà l'attuale tecnologia della moviola. Invece di far sì che le revisioni su decisioni controverse vengano supervisionate e controllate solo da un funzionario che funge da assistente arbitrale video, il FVS offrirà agli allenatori la possibilità di presentare fino a due contestazioni a partita se riterranno che sia stato commesso un errore. Per mezzo del FVS l'allenatore contesterà una decisione e l'arbitro si recherà a bordo campo per vedere un replay dell'episodio. A differenza del VAR, ci sarà solo un operatore di replay che avvierà il video e solo l'arbitro della partita valuterà la propria decisione in modo autonomo decidendo se confermarla o rivalutarla.

Il FVS non è un secondo VAR, Collina spiega i punti fondamentali

Pierluigi Collina, presidente del comitato arbitrale della FIFA, ha spiegato alla perfezione cosa ci si deve aspettare dal FVS, strumento che andrebbe a integrare l'attuale VAR senza sovrapporsi e senza togliere eventuale ulteriore discrezionalità al direttore di gara.

Non è un secondo VAR, le immagini sono limitate

"Chiarire che FVS non è VAR è fondamentale, in particolare in termini di aspettative". Un punto focale che dev'essere chiaro sin da subito. Il numero di telecamere per il FVS attorno al terreno di gioco è limitato (4-5 al massimo) e dunque non sarà in grado di mostrare immagini che il VAR non avrà, anzi: dovrà essere utilizzato per ciò che si considera un evidente errore perché la scelta delle immagini sarà limitata: "Per un fuorigioco ad esempio" precisa Collina, "si potrà individuare solo una netta posizione irregolare"

Le situazioni di fuorigioco resteranno prevalentemente oggetto di revisione del VAR non delle chiamate con il FVS

Solo gli allenatori potranno usarlo due volte a gara

Gli allenatori avranno un numero limitato di richieste di revisione, in totale due per partita. "Pertanto, stanno attenti a non sprecare richieste di revisione durante la gara" spiega ancora Collina. "Potrebbe succedere che facciano una specie di ‘ultimo tentativo' per un episodio a fine match, ma non rappresenterebbe necessariamente un vantaggio tattico". E potranno usarlo solo gli allenatori: poiché i giocatori cercherebbero di spingere l'arbitro ad andare al monitor ogni volta che viene presa una decisione contestabile, "gli allenatori saranno gli unici responsabili della decisione di richiedere una revisione" ha concluso Collina. "Anche se potrebbero essere raccomandati dai giocatori, poiché sono spesso più vicini all'episodio, se non direttamente coinvolti"

Il FVS è già attivo: dal prossimo anno verrà protocollato

Il sistema FVS è già stato attivato dalla FIFA nell'ultima edizione della Coppa del Mondo femminile di calcio, sia Under20 che Under17. Il sistema ha già ricevuto l'approvazione da parte dell'IFAB – che regola le norme del gioco – lo scorso marzo e ha ottenuto risultati ottimi. Adesso la FIFA ha chiesto ufficialmente di poter sperimentare la nuova tecnologia a più largo spettro, in competizioni più importanti già a partire dalla prossima stagione quando in alcuni campionati e tornei il FVS sarà protocollato ufficialmente.