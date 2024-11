Clamoroso errore del VAR su Lewandowski in Real Sociedad-Barcellona: la scarpa in offside non è sua

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Clamoroso in Real Sociedad-Barcellona, partita di Liga della domenica sera che ha visto crollare gli azulgrana di Flick condannati alla seconda sconfitta sconfitta stagionale anche per un pacchiano errore del VAR che ha annullato un gol a Lewandowski, attraverso il fuorigioco semiautomatico. Ma dalle immagini si vede un errore evidente: la punta dello scarpino considerata in offside non è sua ma del difensore.

Le immagini del fuorigioco semiautomatico che fanno arrabbiare i tifosi del Barcellona

Epilogo amaro per gli azulgrana di Flick che rimediano contro la Real Sociedad il secondo stop stagionale in Liga. Indolore, perché la vetta della classifica è sempre salda forte di 11 vittorie su 13 partite disputate fin qui, ma pur sempre una sconfitta che fa schiumare di rabbia i tifosi catalani perché era stata rimediata dal solito Lewandowski, ancora una volta a segno. Ma non per il VAR e il fuorigioco semiautomatico che lo ha "pizzicato" oltre la linea difensiva, per una questione di millimetri. Le immagini elaborate elettronicamente evidenziano infatti che per la punta di uno scarpino è stato sanzionato con l'offside, ma molti hanno notato anche un altro aspetto molto particolare: il piede "incriminato" non è dell'attaccante polacco del Barcellona, bensì del difensore

L'episodio incriminato e il vantaggio beffa della Real Sociedad

In campo, al tredicesimo minuto di gioco, sul risultato ancora di 0-0, Robert Lewandowski ha portato in vantaggio i Blaugrana dopo una bella giocata avviata da Frenkie de Jong da centrocampo. L'arbitro convalida in prima battuta il gol, ma viene richiamato dal VAR che avvia un check per un possibile fuorigioco da parte dell'attaccante polacco. Dopo aver passato diversi minuti a revisionare l'azione, arriva anche la decisione finale: annullato il gol per offisde.

Una chiamata difficile, che ha messo a dura prova i moviolisti ma le cui immagini, mostrate qualche istante più tardi mentre oramai il gioco era ripreso, ha evidenziato l'errore di valutazione. Prima della beffa più atroce: il gol al 33′ di Becker che è costato la partita al Barcellona.