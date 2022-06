Donnarumma non ha pace: dalla Spagna gli danno del bugiardo per quello che ha detto Travolto dalle critiche in Italia per l’arroganza e il vittimismo con cui ha risposto ad una legittima domanda postagli dopo la disfatta con la Germania, Gigio Donnarumma finisce nel mirino anche in Spagna: “Il suo passato lo tradisce e contraddice la sua versione”.

A cura di Paolo Fiorenza

Da buon capitano di una squadra che sta faticosamente cercando di ricostruirsi sulle macerie della mancata qualificazione ai Mondiali, Gigio Donnarumma nel dopo partita della disfatta dell'Italia contro la Germania avrebbe dovuto incassare con maturità e leadership le legittime critiche rivoltegli per l'ennesima incertezza di questa sua travagliata stagione. Invece il 23enne portiere stabiese ha scelto una strada non consona al suo ruolo, ovvero rispondere in maniera arrogante ma soprattutto scollegata alla realtà alla domanda dell'inviata della Rai Tiziana Alla, andando a ripescare la sua vecchia papera in Real Madrid-PSG dello scorso marzo quando invece il riferimento era agli errori fatti in azzurro.

Un vittimismo fuori luogo – "ok, dai, se volete dare la colpa a me…" – al posto di un'analisi seria sul momento della Nazionale, ma soprattutto di un po' di autocritica sulle proprie prestazioni non all'altezza del miglior giocatore degli ultimi Europei. Le parole di Donnarumma peraltro sono rimbalzate anche in Spagna e pure lì si è beccato una robusta dose di critiche, ma per un motivo diverso da quello che lo ha fatto finire sotto accusa in Italia.

La frase ‘incriminata' è stata quella con cui il portiere del PSG ha ricordato il suo disastroso errore al Bernabeu che diede il via alla miracolosa rimonta del Real che eliminò la squadra di Pochettino dalla Champions League: "Quando mi è capitato? Col Real Madrid, col fallo?". Già, il fallo che secondo l'ex milanista gli avrebbe fatto Karim Benzema, costringendolo all'improvvido passaggio che poi si sarebbe trasformato nel primo dei tre gol dello stesso scatenato francese.

Una ricostruzione – già fatta all'epoca per giustificare il suo errore – che non è stata fatta passare per buona dai media spagnoli, che non vogliono che ci sia alcuna ombra sul trionfo del Real in Champions: "Il contatto c'è, ma non abbastanza per fischiare fallo su Donnarumma", ribadisce Marca. "Il portiere del PSG e dell'Italia, aspramente criticato per gli errori commessi nella partita contro la Germania, insiste sul fatto che quello di Benzema sia stato un fallo, ma il suo passato lo tradisce e contraddice la sua versione", scrive ABC, che rilancia un video con i tanti errori commessi dallo stabiese.

E ancora: "Donnarumma fallisce ancora e si difende attaccando il Real Madrid", titola Libertad Digital, spiegando che "il portiere dell'Italia ha regalato un gol alla Germania". Insomma Gigio martedì sera con poche parole è riuscito davvero a scontentare tutti.