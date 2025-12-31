Donnarumma ha una convinzione assoluta, l’Italia sarà ai Mondiali: “Ha rimandato anche le nozze”

Un Mondiale val bene una cerimonia, anche di nozze. Questo ha pensato Gigio Donnarumma decidendo di rinunciare, al momento, alle nozze con la sua amata Alessia, pur di non avere ulteriori distrazioni in chiave azzurra, con l'Italia che a marzo si giocherà il proprio futuro nei playoff che potranno permetterle di riabbracciare la fase finale di un torneo iridato dopo la cocente delusione per l'esclusione in due edizioni consecutive. A rivelare l'indiscrezione del numero uno della nostra Nazionale e, oggi, del City di Guardiola, il procuratore Enzo Raiola.

Mentre Gigio vive una seconda giovinezza sportiva in Premier League, con il Manchester City di Guardiola, dopo i fasti con il PSG dei record del 2025 che gli sono valsi una serie impressionante di trofei e il titolo di miglior portiere assoluto dell'anno, il pensiero del capitano e numero uno azzurro è fisso su un obiettivo: i Mondiali americani della prossima estate, dove l'Italia potrà esserci unicamente attraversando le Forche Caudine dei playoff in programma il prossimo marzo. Una via obbligata dopo i due KO contro la Norvegia nel girone che hanno condannato gli Azzurri a doversi rifugiare – ancora una volta – negli spareggi.

Un appuntamento da non fallire, a tal punto che Donnarumma ha messo in un angolo anche i propri sogni personali, a dimostrazione di quanto tenga a essere presente ai Mondiali 2026 da protagonista: "Fra pochi mesi ci sarà una fase delicata con la Nazionale, cui lui tiene tantissimo" ha evidenziato il suo procuratore Enzo Raiola a Radio Sportiva. "Ci tiene a tal punto che questa estate voleva convolare a nozze ma alla fine ha rimandato tutto. Per lui prima c'è l'impegno azzurro, cui tiene tanto. Nona caso, ha chiesto di rimanere concentrato sul momento e pensa solo all'Italia, anche perché vuole con tutto se stesso andare ai Mondiali".

Così, Alessia Elefante se n'è dovuta fare una ragione. Gigio Donnarumma le ha fatto una romantica proposta di matrimonio, a Parigi nell'ottobre 2024, quando ancora vestiva i colori del PSG, poco dopo la nascita del loro figlio Leo, e i due avevano programmato di convolare a nozze. La romantica proposta, condivisa puntualmente sui social però al momento è a data da destinarsi, con gli impegni azzurri che hanno la priorità nella testa del portiere: per Donnarumma, i Mondiali 2026 sarebbero i primi in assoluto da titolare, dopo aver vissuto i drammi delle mancate qualificazioni del 2018 e del 2022. Gigio, infatti, è in Nazionale maggiore dal 2016, quando esordì subentrando a Buffon, per poi prendersi il n.1 in azzurro.