L’Italia si assicura i playoff Mondiali: Israele battuto nel segno di Retegui e Donnarumma

L’Italia di Gattuso batte Israele 3-0 con una doppietta di Retegui e una rete di Mancini, e si assicura i playoff Mondiali. Donnarumma decisivo con parate da fuoriclasse.
A cura di Marco Beltrami
L’Italia si è assicurata la matematica qualificazione ai playoff dei prossimi Mondiali. A Udine, la squadra di Gattuso ha battuto Israele grazie alla doppietta di Retegui e alla rete di Mancini. Grande protagonista della serata Gigio Donnarumma, autore di almeno due interventi molto importanti e decisivi. Gli azzurri, grazie a questo successo, diventano irraggiungibili per la rappresentativa israeliana, terza nel girone I. C’è ancora una piccola fiammella di speranza per la qualificazione diretta della Nazionale: ci vorrebbe però un miracolo dell’Estonia in casa della Norvegia, con gli azzurri che dovrebbero poi vincere contro Moldavia e Norvegia stessa.

L’Italia contro Israele non è partita a spron battuto. Certo, gli azzurri hanno preso il pallino del gioco, ma hanno anche rischiato grosso in contropiede. Di Cambiaso, Retegui e Raspadori le chance migliori, anche se c’è voluto il miglior Donnarumma per dire no a una bella e potente conclusione di Solomon. La partita si è sbloccata poco prima del finale di frazione, con Retegui che si è guadagnato un calcio di rigore. Netto il fallo del suo avversario, che invece di prendere il pallone ha colpito l’attaccante. Dal dischetto, questa volta, l’atalantino non ha sbagliato, siglando l’1-0.

Nella ripresa non sono cambiati i grandi protagonisti del match, che si sono confermati. Prima Donnarumma ha tolto dall’angolino un pallone ben indirizzato da un avversario, a conferma di un Israele sempre pericoloso in ripartenza, e poi è salito in cattedra Retegui. Il centravanti ha fatto tutto da solo: prima ha recuperato un pallone e poi, con un tiro a giro, ha trovato il sette per il 2-0 che ha chiuso il match e il discorso qualificazione. Nel finale, clamorosa chance per Pio Esposito, che non ha trovato la rete da posizione favorevolissima prima del tris di Mancini. Discorso playoff (almeno) archiviato e testa alle prossime due sfide contro Moldavia e Norvegia, il 13 e il 16 novembre: due test importanti in vista delle decisive partite future.

Notizie
