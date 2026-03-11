Donnarumma errore e miracolo in Real-City: regala un gol e para il rigore a Vinicius

Federico Valverde è stato semplicemente devastante ma sulla prima rete segnata dal Real Madrid c'è stato anche lo "zampino" di Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano del Manchester City s'è reso protagonista di un'uscita discutibile in occasione del gol del vantaggio realizzato dall'uruguaiano. Un'incertezza solo in parte bilanciata dal calcio di rigore parato nella ripresa a Vinicius: merito delle mani grandi e dei riflessi dell'azzurro ma (de)merito dell'attaccante brasiliano che ha battuto con assoluta leggerezza il tiro col quale avrebbe potuto chiudere definitivamente la qualificazione ai quarti.

L'indecisione di Donnarumma sul primo gol di Valverde

Cosa è successo in occasione del vantaggio dei blancos? La dinamica dell'azione premia il gesto tecnico del centrocampista, servito alla perfezione da un lancio calibrato di Courtois ma l'estremo difensore non è esente da colpe. Quando la telecamera allarga il campo e mostra in che posizione si trova il numero uno della Nazionale si capisce già che l'inserimento di Valverde può far male davvero alla squadra di Guardiola. Donnarumma dà l'impressione di aver calcolato male il tempo e lo spazio per l'intervento: ha guadagnato metri allungano la falcata fino al vertice dell'area di rigore e portandosi a ridosso di Valverde lanciato in profondità. Qualcosa, però, non ha funzionato. Gigio s'è inceppato: invece di intervenire con decisione, ha esitato un attimo di troppo.

A quel punto non ha potuto fare altro che voltarsi e guardare il pallone entrare lentamente in rete, con Valverde che ha poi completato l’azione a porta praticamente vuota. Il pubblico del Bernabeu è esploso, agli inglesi è rimasta la sensazione che quella prodezza sia stata in qualche modo "agevolata" dall'indecisione di Donnarumma. Cosa ha combinato? Il portiere avrebbe potuto tentare di deviare la palla con la mano sinistra, ma ha ritratto il braccio all'ultimo momento. E non si è capito perché. Forse per timore di commettere fallo o per una valutazione sbagliata della traiettoria. Un errore che è costato caro alla squadra inglese.

I riflessi di Gigio sul rigore battuto male da Vinicius

Se sul primo gol le responsabilità del portiere sono evidenti, sugli altri due Donnarumma ha potuto fare ben poco. Valverde è stato incontenibile. La seconda rete è arrivata con una conclusione potente dalla distanza che si è infilata con precisione nell'angolo basso alla sua sinistra. Poi è arrivato anche il terzo gol che ha completato la tripletta: un'azione insistita, un controllo elegante per superare un difensore e la conclusione ravvicinata da pochi metri che ha fissato il punteggio sul 3-0. Per Donnarumma, invece, resta una serata difficile da dimenticare.

Amarezza parzialmente lenita dal calcio di rigore respinto a Vinicius per penalty concesso dall'arbitro italiano, Mariani, proprio per un fallo da ultimo uomo sul brasiliano. Non è stato punito col rosso perché il direttore di gara ha valutato che non c'era intenzionalità nel commettere l'infrazione (ha cercato la palla ma è stato bruciato dal movimento della punta). E s'è rifatto poco dopo sventando il gol del 4-0.