Real Madrid-Manchester City LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: a che ora e su quale canale vederla in tv, le formazioni

Alla vigilia della sfida di Champions Arbeloa ha fatto leva sulla storia, sull'orgoglio e sul blasone del Real Madrid mettendo da parte qualsiasi considerazione vittimistica sul momento difficile per assenze e infortuni. "Siamo il Real Madrid e non ci sentiamo mai inferiori a nessun altro, non importa la circostanza né chi abbiamo di fronte. E siamo forti anche se con c'è Mbappé. Abbiamo di fronte il Manchester City, sappiamo benissimo quali sono le sue potenzialità ma lo affronteremo al meglio".