Real Madrid-Manchester City LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: a che ora e su quale canale vederla in tv, le formazioni

La diretta live di Real Madrid-Manchester City di Champions: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

11 Marzo 2026 18:00
Ultimo agg. 19:00
La diretta live della partita Real MadridManchester City per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ben sette gli indisponibili tra le fila dei blancos, tra cui pedine chiave come Rodrygo, Bellingham e Mbappé. Semenyo in attacco con Haaland per gli inglesi. La sfida del Santiago Bernabeu è una "classica" della Coppa, la più giocata e al tempo stesso quella che ha messo spesso in palio qualificazioni pesanti e trofei. Diretta TV e in streaming dalle 21 su Amazon Prime Video.

19:00

La carica di Arbeloa: "Siamo il Real e non ci sentiamo mai inferiori a nessuno"

Alla vigilia della sfida di Champions Arbeloa ha fatto leva sulla storia, sull'orgoglio e sul blasone del Real Madrid mettendo da parte qualsiasi considerazione vittimistica sul momento difficile per assenze e infortuni. "Siamo il Real Madrid e non ci sentiamo mai inferiori a nessun altro, non importa la circostanza né chi abbiamo di fronte. E siamo forti anche se con c'è Mbappé. Abbiamo di fronte il Manchester City, sappiamo benissimo quali sono le sue potenzialità ma lo affronteremo al meglio".

A cura di Maurizio De Santis
18:30

Come arriva il Manchester City alla partita di oggi

Il Manchester City si presenta all'incontro con il Real Madrid in una condizione di forma migliore. Guardiola non ha problemi di rosa e può gestire scelte, rotazioni per schierare la migliore squadra possibile nell'andata degli ottavi di Champions. Ecco perché pensa ad affiancare Semenyo in attacco ad Haaland. Mentre a centrocampo dovrebbe avanzare O'Reilly insieme a Bernardo Silva e Rodri.

A cura di Maurizio De Santis
18:15

Come arriva il Real Madrid alla partita di oggi

Il Real Madrid arriva alla sfida odierna con il Manchester City in una situazione difficile per le tante assenze. Sono sette i calciatori su cui Arbeloa non potrà contare. E tra questi ci sono calibri da "90" come Mbappé, Bellingham e Rodrygo. Anche in difesa le scelte sono quasi obbligate: Asencio e Rudiger che saranno assistiti dai terzini Alexander-Arnold e Mendy.

A cura di Maurizio De Santis
18:00

Dove vedere Real Madrid-Manchester City di Champions in TV e streaming

Real Madrid-Manchester City sarà visibile in diretta tv e in streaming solo su Amazon Prime Video. Fischio d'inizio alle 21 ma i collegamenti dal Santiago Bernabeu cominceranno alle 20. A condurre la trasmissione sarà Giulia Mizzoni. Accanto a lei, in diretta dal prato, ci saranno Claudio Marchisio, Gianfranco Zola e Clarence Seedorf. Telecronaca del match affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

A cura di Maurizio De Santis
