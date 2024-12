video suggerito

Donnarumma deriso dai compagni dopo il terribile infortunio in faccia: Balotelli è impietoso Gigio Donnarumma dopo aver postato la prima foto successiva al tremendo colpo ricevuto da Singo in PSG-Monaco è stato preso di mira dagli attuali compagni ed ex. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Per Gigio Donnarumma è tempo di sospiri di sollievo e sorrisi dopo il grande spavento. Il colpo di Singo in pieno volto in PSG-Monaco gli è costato un trauma facciale, diverse ferite e 10 punti di sutura. La consapevolezza è che sarebbe potuta andare molto peggio al portiere che ha rischiato anche di essere centrato dai tacchetti sull'occhio. Ecco allora che la foto postata da Donnarumma sul suo profilo social, con la didascalia "tutto bene", è stata presa di mira simpaticamente da alcuni suoi colleghi che ci hanno scherzato su.

Il commento di Balotelli al post di Donnarumma dopo il colpo in faccia

Ora che Gigio si mostra sul divano con un evidente cerotto sulla guancia, e il suo cagnolino in braccio, i suoi amici, compagni ed ex compagni possono scatenarsi. Mario Balotelli per esempio ha preso in giro Donnarumma, con il quale ha condiviso l'esperienza al Milan, per il suo naso pronunciato: "Ca**o non poteva prenderti il naso?".

Da Castillejo a Calabria, tutti gli auguri scherzosi a Donnarumma dopo le ferite

Il cambio di look forzato per il portiere del PSG è stato anche l'oggetto di altri commenti simpatici, come quello dell'altro ex compagno Castillejo: "Ora si che sei belloooo", o di quello attuale Fabian Ruiz che non ha dimenticato il suo trascorso al Napoli a giudicare dal suo slang: "adesso sei più bello fratm". Un commento questo identico a quello dell'ex portiere Sorrentino. E anche Calabria ha scherzato sul volto sfigurato del suo amico, con un semplice "Quasi".

Tantissimi i commenti di incoraggiamento più sobri per Donnarumma, come quelli di Hakimi ("Guerriero") e Skriniar ("Grande frate"). Nessun commento da parte di Singo, autore del fallo, che si è scusato ripetutamente con il portiere avversario. Il clima di polemiche per la mancata sanzione disciplinare al giocatore ex Torino ha lasciato spazio dunque ai sorrisi e auguri.

E Donnarumma finisce per diventare un potenziale attore di Gomorra

Ma non finisce qui. Tutta una serie di interventi ha anche come leit motiv, il riferimento ad un possibile coinvolgimento nella serie TV Gomorra. Questo perché ora con il volto segnato dalle cicatrici, Donnarumma potrebbe assomigliare di più ad un gangster. Non è un caso che Marco Borriello gli ricordi: "Frate’ pronto per Gomorra 6″. Una situazione condivisa anche da uno dei protagonisti della fortunata serie televisiva, ovvero Salvatore Esposito interprete di Gennaro Savastano che ha commentato: "Ora sei anche tu un Savastano". Anche Brocchi ha ironicamente sottolineato: "Sei più uomo adesso".