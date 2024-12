video suggerito

Donnarumma con il volto sfregiato incrocia Singo negli spogliatoi: Gigio si comporta da signore Singo dopo la brutta entrata che ha sfigurato Donnarumma si è scusato negli spogliatoi. Atteggiamento impeccabile del portiere italiano.

A cura di Marco Beltrami

Tutto sommato è andata persino bene a Gigio Donnarumma. Il colpo in faccia rifilato da Singo in PSG-Monaco gli è costato 10 punti di sutura e diversi traumi e ferite, ma ha rischiato anche di provocargli danni più seri, arrivando quasi a sfiorare l'occhio. Il giocatore ex Torino si è scusato con il portiere non solo sui social, ma anche dal vivo. La reazione di Donnarumma è stata molto signorile.

Singo si scusa in italiano con Donnarumma dopo il tremendo colpo in faccia in PSG-Monaco

Nelle immagini diffuse dal PSG si nota come Singo, molto dispiaciuto si avvicini al portiere impegnato a celebrare il successo con i suoi compagni. L'ex calciatore del Torino, in italiano, si scusa a più riprese con Donnarumma che dal canto suo sfodera un sorriso rassicurante, accettando di buon grado il comportamento dell'esterno del Monaco. "Va bene, stai tranquillo", queste le parole di Gigio, che con il volto segnato dalle ferite provocate dall'entrata killer involontaria di Singo, si è mostrato un gentleman.

Dopo la partita d'altronde Donnarumma si era arrabbiato quasi più con l'arbitro che con l'avversario. Questo perché il direttore di gara è stato capace di non ammonire nemmeno il calciatore del Monaco, che essendo già stato punito con un cartellino giallo in precedenza, sarebbe stato espulso. E invece niente di fatto per Singo che dal canto suo si è voluto scusare anche pubblicamente con un bel messaggio sui suoi canali Instagram: "Ci tengo a porgere le mie scuse a Gianluigi Donnarumma. Il mio gesto non era ovviamente volontario, soltanto successivamente ho potuto constatare che avesse una ferita importante al viso. Ti auguro pronta guarigione".

Insulti razzisti a Singo dopo il brutto fallo su Donnarumma

Purtroppo l'episodio ha avuto strascichi beceri per Singo che ha dovuto fare i conti con insulti razzisti. Alcuni tifosi del PSG infatti si sono scagliati contro di lui sui social, con il Monaco che ha voluto condannare il tutto sui suoi canali: "L'AS Monaco condanna con la massima fermezza gli inaccettabili commenti razzisti di cui Wilfried Singo è stato fatto oggetto sui social network dopo la partita di ieri sera contro il Paris Saint-Germain. Questi comportamenti non trovano spazio nello sport, né dentro né fuori dal campo, e sono in totale contraddizione con i valori che il Club difende. Il club dà il suo pieno sostegno a Wilfried."