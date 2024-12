Come sta Donnarumma dopo la tremenda scarpata di Singo: 10 punti sul volto per chiudere le ferite

video suggerito

Gianluigi Donnarumma è stato colpito duramente al volto nel corso della partita della 16ª giornata di Ligue tra Monaco e PSG (che si è imposto per 4-2). Il portiere della Nazionale è uscito dal campo dopo un violento scontro di gioco con l'ex difensore del Torino Wilfried Singo che lo ha colpito con i tacchetti sulla guancia destra. Le immagini sono dure da vedere. Il portiere ha riportato traumi facciali e ferite multiple, come scrive nel comunicato il club parigino. A Donnarumma sono stati posti sulla guancia dieci punti di sutura.

Dieci punti per Donnarumma, costretto a fermarsi

I primi esami medici hanno riscontrato traumi facciali e ferite multiple per Donnarumma che nella giornata di giovedì dovrà effettuare ulteriori esami. Di sicuro dovrà rimanere inattivo per diversi giorni. Le immagini sono onestamente forti. Donnarumma con il volto lacerato ha lasciato il campo dopo che Singo lo ha colpito al volto, per quell'intervento non ha subito nemmeno un cartellino giallo, ed era già ammonito. I medici del club hanno dovuto subito porre ben dieci punti sulla sua guancia destra per suturare le ferite.

Le polemiche per la mancata espulsione di Singo

La decisione di non infliggere nemmeno un cartellino giallo, ma ci stava per la gravità del fallo anche il rosso diretto, ha fatto discutere. Marquinhos, il capitano del PSG dopo la partita ha detto: "Non so se l'arbitro ha sbagliato, ma bisognava chiamare il VAR, dobbiamo tutelare i giocatori. In una situazione come questa non mettere il rosso è forte. L'immagine è spaventosa. L'arbitro mi ha detto che il gesto era nella continuità dell'azione". Con quelle parole ha di fatto dichiarato che il fallo non c'era.

Il contatto tra Singo e Donnarumma

Al 18′ del primo tempo di Monaco-PSG Singo si inserisce bene ed entra in area, nei pressi dell'area piccola sbaglia il controllo, si allunga il pallone e si trova faccia a faccia con Donnarumma. Il pallone Singo lo insegue, prova a colpirlo, ma colpisce invece Donnarumma che viene centrato in pieno volto e in modo durissimo. In pratica l'ex granata gli cammina in faccia. È evidente che non c'era l'intenzione di far male Singo che però con i tacchetti provoca uno squarto nella guancia destra di Donnarumma, che avrà bisogno di dieci punti di sutura per quella ferita.

Le scuse di Singo a Donnarumma

Con una stories pubblicata su Instagram il laterale del Monaco ha voluto scusarsi per il gesto nei confronti di Donnarumma. Nel post ribadisce l'involontarietà del gesto: "Ci tengo a porgere le mie scuse a Gianluigi Donnarumma. Il mio gesto non era ovviamente volontario, ma ho potuto constatare successivamente che aveva una ferita importante al viso. Ti auguro una pronta guarigione".