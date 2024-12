video suggerito

Donnarumma furioso e sanguinante aspetta l’arbitro nel tunnel: la reazione lo lascia attonito Donnarumma sfigurato e ferito in faccia dopo il brutto colpo di Singo ha provato a chiedere chiarimenti all’arbitro per il mancato rosso del suo avversario, senza fortuna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Perché Singo non è stato espulso dopo il tremendo colpo in faccia a Gigio Donnarumma in PSG-Monaco? Una domanda che il portiere sfigurato in volto, e ricucito con 10 punti di sutura, avrebbe voluto porre all'arbitro François Letexier, confrontandosi già nel tunnel del Parco dei Principi.

Donnarumma dopo il colpo in faccia da Singo aspetta l'arbitro nel tunnel

Per quanto l'intervento dell'ex Torino sia stato involontario, come ribadito anche nel suo messaggio di scuse social, restano grandi dubbi sul suo mancato rosso. Per la verità Singo che era già stato ammonito in precedenza, non è stato sanzionato nemmeno con il giallo. Una decisione che ha mandato su tutte le furie il portiere italiano del PSG che, con tanto di ghiaccio sulle ferite, ha aspettato dunque il direttore di gara nel tunnel per chiedere spiegazioni, facendogli vedere le condizioni in cui era ridotta la sua faccia.

La reazione dell'arbitro di PSG-Monaco lascia interdetto Donnarumma sfigurato in volto

L'arbitro però ha tirato dritto senza fermarsi, lanciando solo uno sguardo fugace a Gigio al quale non è bastato farsi sentire avvicinandosi. Molto arrabbiato dunque l'ex Milan e attonito per la mancanza di spiegazioni. Non gli è rimasto fare altro che tornare in infermeria per le ulteriori cure del caso. Come evidenziato dal suo club, ha rimediato un trauma facciale con ferite multiple, e sarà costretto a parecchi giorni di riposo. Potrà invece scendere in campo già nel prossimo match Singo, che non dovrà scontare alcuna squalifica.

Perché l'arbitro di PSG-Monaco non ha espulso né ammonito Singo

Ma perché l'arbitro, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni dopo il match, non ha sanzionato Singo, con il Var che ha deciso di confermare la decisione del campo? Tutto si basa sul fatto di aver considerato l'intervento come "negligente", ovvero quando il giocatore concorre per la palla senza attenzione, considerazione o precauzione. In questi casi non è previsto provvedimento disciplinare. Non sono stati riconosciuti dunque gli estremi da parte di Letexier per considerare l'intervento come "imprudente", con annessa noncuranza della natura pericolosa o delle conseguenze del suo atto per il suo avversario. In questo caso sarebbe stato almeno giallo. Una scelta molto discutibile considerando la pericolosità e i danni provocati dall'entrata di Singo con il piede altissimo e i tacchetti spianati.

PSG indignato per il mancato rosso a Singo

Grande indignazione in casa PSG per la mancata espulsione di Singo. Le parole di Gonçalo Ramos, centravanti della formazione parigina sono emblematiche per rappresentare lo stato d'animo dello spogliatoio dei Bleus: "Penso che tutti abbiano visto la faccia di Gigio. Non so come sia possibile che Singo non sia stato punito con un cartellino rosso". Un dubbio che attanaglia anche Donnarumma che per questo ha provato in tutti i modi a chiedere chiarimenti personalmente all'arbitro, trinceratosi però nel silenzio.