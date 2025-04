video suggerito

Federica Brignone oggi a Verissimo, l'intervista prima dell'infortunio: come sta e quando torna Federica Brignone ospite a Verissimo si racconterà ai microfoni di Silvia Toffanin. Un'intervista registrata prima del terribile infortunio con annessa operazione.

A cura di Marco Beltrami

Federica Brignone interverrà oggi come ospite a Verissimo, trasmissione televisiva che va in onda nel week-end su canale 5. Si tratta di un'intervista registrata, visto che la campionessa del mondo è stata ospite di Silvia Toffanin il giorno prima del grave infortunio rimediato in val di Fassa, costatole la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre ai problemi alle ginocchia. Sottopostasi ad un intervento chirurgico a Milano, Brignone ha già iniziato un percorso di fisioterapia assistita.

Come sta Federica Brignone dopo la caduta e l'operazione

Come sta Federica Brignone? L'intervento per la riduzione e sintesi della frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra con riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio è perfettamente riuscito. Ora bisognerà valutare la situazione per la rottura del legamento crociato anteriore. Un problema che sarà preso in considerazione nelle prossime settimane, con la prospettiva di un nuovo intervento all'orizzonte.

I tempi di recupero di Brignone dopo il grave infortunio, quando tornerà a sciare

I tempi di recupero di Federica Brignone sono da valutare, anche perché bisognerà capire se l'infortunio al crociato necessiterà di un ulteriore intervento. Per il momento tutto lascia presagire uno stop di almeno sei mesi per la campionessa del mondo, che comincerà subito la fisioterapia assistita. Per definire chiaramente il momento esatto in cui Brignone potrà tornare a competere ci vorrà però tempo.

Ovviamente la paura principale è quella legata alla partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina in programma a febbraio 2026. Alle competizioni olimpiche mancano poco più di 300 giorni. Sarà una corsa contro il tempo per consentire alla nostra portacolori di provare a regalare una medaglia all'Italia dello sport.

Flavio Roda presidente della Federazione italiana sport invernali all'Adnkronos ha dichiarato sul recupero di Fede: "È presto per parlarne e ora la cosa più importante è la sua salute ma sono sicuro che Federica darà tutto per essere all'Olimpiade di Milano Cortina 2026. Lei è un patrimonio importante quindi faremo di tutto per sostenerla affinché torni nelle migliori condizioni. Ora ci vuole tempo, pazienza e determinazione. I medici hanno fatto un lavoro egregio, per il crociato c'è ancora tempo, intanto guarisca dall'infortunio osseo con i tempi di recupero necessari. Federica adesso è sollevata, consapevole della realtà, sa che sarà un percorso lungo ma è una combattente".

Perché dopo la fine della Coppa del mondo stava gareggiando nei Campionati italiani

Federica Brignone dopo la vittoria della Coppa del mondo ha deciso comunque di tornare subito sugli sci. Dal trionfo a Sun Valley ai Campionati italiani di sci alpino della Val di Fassa. La seconda manche del Gigante però si è rivelato infausta, con il sapore della beffa per la sciatrice classe 1990. La sua partecipazione alla rassegna tricolore è legata alla volontà di onorare l'impegno e provare a conquistare un altro trofeo, senza dimenticare che si tratta di competizioni importante per il gruppo sportivo dei carabinieri che rappresenta. Una sua vittoria garantirebbe un ulteriore prestigio a chi l'aiuta a gareggiare ad altissimi livelli.

Nonostante tutto Federica Brignone prova a tenere il morale alto, come confermato dal post pubblicato su Instagram con tanto di foto direttamente dall'ospedale: "Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio! Questa volta l'ho fatta grossa (in negativo)… Volevo ringraziare chi mi ha soccorsa in pista, chi mi ha aiutata a Trento, l'equipe medica della Fisi che mi ha operata e chi si sta prendendo cura di me qui alla Clinica La Madonnina. Un grazie a tutti voi che mi state scrivendo, per fortuna ho un sacco di amici che mi tengono compagnia e mi fanno ridere".

Parole che fanno il paio con quelle arrivate a ridosso dell'intervento: "Ero nel mio momento più felice non ci voleva proprio. E rifarei tutto cercando di non cadere. Dovrò affrontare una sfida nuova, nella quale metterò tutta me stessa, come sempre. Mi aspettava ancora un mese di lavoro e non vedevo l'ora di farlo. Le condizioni della pista erano ottime, stavo bene":.