Domenico Tedesco è il nuovo CT del Belgio, da Rossano Calabro alla panchina dei Diavoli Rossi Domenico Tedesco è il nuovo commissario tecnico del Belgio: l’italo-tedesco è stato nominato alla guida dei Diavoli Rossi per il dopo-Martinez.

A cura di Vito Lamorte

Domenico Tedesco è il nuovo commissario tecnico del Belgio. Dopo aver sbrigato le faccende burocratiche con il Lipsia, visto che l'allenatore italo-tedesco è ancora legato contrattualmente al club tedesco dopo l'esonero arrivato in seguito alla sconfitta in Champions League contro lo Shaktar Donetsk, è arrivata l'ufficialità.

La selezione dei Diavoli Rossi era alla ricerca del nuovo CT dopo l’addio di Roberto Martinez e aveva pubblicato sul proprio sito e sui suoi canali social un annuncio in cui spiegava tutte le caratteristiche che doveva avere il nuovo allenatore per sedere sulla panchina della nazionale belga.

Per la successione del tecnico spagnolo, che nel frattempo si è accasato in Portogallo, erano stati fatti i nomi di Michel Preud’homme, Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Thierry Henry, Louis van Gaal, Thomas Vermaelen e Vincent Kompany ma, alla fine, la federazione belga ha scelto il classe 1985 nato a Rossano Calabro.

La nota ufficiale: "La Royal Belgian Football Association (RBFA) è orgogliosa di annunciare che Domenico Tedesco è stato nominato nuovo allenatore della nazionale. All'inizio di dicembre è stata costituita una task force all'interno della RBFA, composta dal CEO della RBFA Peter Bossaert e dal direttore operativo del calcio Jelle Schelstraete, dai direttori della RBFA Sven Jacques e Pierre Locht e dal presidente del Club Brugge Bart Verhaeghe. Questa task force aveva il compito di trovare un nuovo allenatore nazionale, oltre a fornire consulenza sull'ulteriore sviluppo del nucleo tecnico della RBFA".

Tedesco ha iniziato il suo percorso da allenatore nelle giovanili di Stoccarda e poi dell'Hoffenheim, prima di conquistare una difficilissima salvezza allErzgebirge Aue in 2.Bundesliga. Si è fatto conoscere al grande pubblico quando è passato allo Schalke 04, conquistando il secondo posto dietro al Bayern Monaco e per il percorso in DFB-Pokal fino alla semifinale.

Dopo una parentesi in Russia allo Spartak Mosca, dove nella stagione 2020-2021 raggiunge il secondo posto, Tedesco decide di non rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2021 con la squadra della capitale russa e ritorna in pista con il Lipsia, subentrando al posto dell'esonerato Jesse Marsch. La stagione si concluse con il 4º posto in Bundesliga, mentre, l'eliminazione in semifinale di Europa League per mano dei Rangers e la vittoria nella Coppa di Germania ai rigori contro il Friburgo.

È il primo trofeo in carriera per l'allenatore italo-tedesco e anche il primo nella storia del club.

Adesso inizia un nuovo capitolo del percorso di Domenico Tedesco.