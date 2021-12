Domenico Tedesco nuovo allenatore del Lipsia: ufficiale l’arrivo del tecnico originario di Rossano Il Lipsia ha ufficializzato l’arrivo di Domenico Tedesco come nuovo allenatore della squadra tedesca. Il tecnico 36enne, originario di Rossano Calabro, prende il posto dell’esonerato Jesse Marsch.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Lipsia ha ufficializzato l'arrivo di Domenico Tedesco come nuovo allenatore della squadra tedesca. Il club di proprietà della Red Bull, sta vivendo una situazione non in linea con le ottime prove offerte negli ultimi anni e ha così deciso di cambiare. La guida tecnica finisce dunque nelle sapienti mani del talento 36enne nato a Rossano Calabro, in Calabria, ma cresciuto a Stoccarda, dove ha cominciato ad allenare fin da giovanissimo: a soli 22 anni guidava già le giovanili del VfB.

Tedesco prende il posto dell'esonerato Jesse Marsch che la lasciato la squadra in una situazione di classifica non in linea con le ambizioni del club. Tedesco è stato uno degli allenatori più sorprendenti nel panorama calcistico e fa parte della stessa scuola di tecnici giovani e talentuosi di cui fa parte anche lo stesso Nagelsmann, attuale allenatore del Bayern Monaco. I due hanno lavorato insieme nel settore giovanile dell'Hoffenheim. Tedesco ha firmato un contratto con il Lipsia fino al 2023 e verrà presentato nella giornata di oggi.

La sorprendente carriera di Domenico Tedesco come allenatore

La carriera di Domenico Tedesco è sempre stata a dir poco sorprendente. Cittadinanza italiana e tedesca, l'attuale allenatore del Lipsia nel corso della sua formazione ha conseguito prima una laurea in ingegneria industriale che un master in gestione dell'innovazione e poi nel 2016 ha terminato il corso della Federcalcio tedesca per allenatori all'Accademia di Hennes-Weisweiler come il migliore del suo anno con un voto complessivo di 1.0.

La svolta della sua carriera è poi arrivata subito nel 2009 quando è diventato allenatore delle giovanili presso l'ASV Aichwald per poi passare al settore giovanile dello Stoccarda e poi nel 2013 capo allenatore dell'U17 del VfB per quasi due anni. Nell'estate del 2015 si è poi trasferito nel settore giovanile dell'Hoffenheim in compagnia dello stesso Negelsmann guidando prima la squadra U17, e infine l'U19 per la stagione 2016/17.

Nel 2017 poi Domenico Tedesco, a soli 31 anni, è diventato l'allenatore del club sassone di seconda divisione dell'Erzgebirge Aue portandoi "violet" alla salvezza e guadagnandosi il passaggio in Bundesliga allo Schalke 04 nella stagione 2017/18 portando il club al secondo posto e alle semifinali della Coppa DFB. Dopo aver lasciato Gelsenkirchen nel marzo 2019, Tedesco è poi passato allo Spartak Mosca nell'ottobre 2019 concludendo al settimo posto la sua prima stagione in Russia. L'avventura allo Spartak Mosca si è però conclusa l'estate scorsa per motivi familiari. Oggi la grande opportunità di rilanciare il Lipsia.