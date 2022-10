Disavventura per Camara, rubata l’auto ai laghetti dell’Eur: la lascia lì un’ora e non la trova più Disavventura per il centrocampista della Roma, Mady Camara: gli hanno rubato la sua auto nella zona laghetto dell’Eur all’inizio della settimana.

Disavventura per Mady Camara a Roma all'inizio della settimana. Lunedì scorso al centrocampista della squadra giallorossa hanno rubato l'automobile nel quartiere Eur. Si tratta di una Hyundai Ioniq, che era stata fermata nei pressi del laghetto dell’Eur, in via del Ciclismo, e non è stata più ritrovata: l'ha lasciata lì un'oretta per fare delle commissioni in zona e al ritorno si è reso conto di essere stato derubato. Il calciatore ha deciso di recarsi subito al Commissariato più vicino della zona per sporgere denuncia.

Secondo quanto riportato dal quotidiano capitolino Il Tempo, il classe ’97 si sarebbe subito recato con un interprete del club per sporgere denuncia perché non parla ancora bene l'italiano ma, almeno finora, la Hyundai non è ancora stata ritrovata.

L'episodio di Camara ha fatto tornare in mente a molti il tentato furto d’auto subito ormai tre anni fa da Stephan El Shaarawy, sempre in zona Eur: in quell'occasione, però, il Faraone era riuscito a bloccare il ladro e si era beccato anche una denuncia per aggressione da quest'ultimo ma il procedimento è archiviato poco tempo dopo.

Il centrocampista guineano è arrivato a Roma negli ultimi giorni di mercato dall'Olympiakos ma finora non ha giocato moltissimo: in Serie A ha messo a referto solo solo 19′, in Europa League il minutaggio sale a 51. Camara deve prendere confidenza con l'ambiente e la squadra per potersi inserire ma finora sono state davvero poche le occasioni per mettersi in mostra.

Non è una settimana fortunata per la Roma e i suoi tesserati: dopo la bella vittoria in casa dell'Inter è arrivata la brutta battuta d'arresto casalinga in Europa League contro il Betis, durante la quale Camara è subentrato nei minuti finali al posto di Cristante, e anche questa disavventura che ha visto protagonista, suo malgrado, il centrocampista.

