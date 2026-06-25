Klopp abbandona l’intervista ai Mondiali: “Non risponderò mai a questa domanda. E siete tedeschi!”

Jurgen Klopp infastidito dalla domanda di un giornalista sulla polemica riguardante Schweinsteiger: “Pensavo che nessuno me l’avrebbe chiesto, ma tu sei tedesco”.

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Jurgen Klopp lascia l'intervista dopo una precisa domanda su Bastian Schweinsteiger. L'ex centrocampista della Germania e del Bayern Monaco, oggi opinionista per l'emittente televisiva tedesca ARD per i Mondiali del 2026, è finito al centro di una polemica dopo aver analizzato lo stile di gioco della Costa d'Avorio, avversaria della Germania sabato scorso durante la seconda giornata del Gruppo E della competizione (2-1). "Hanno a volte un gioco poco ortodosso, un po' selvaggio, non proprio tattico". Queste le parole di Bastian che è finito nel mezzo di una critica feroce accusato di offese razziste nei confronti della Costa d'Avorio. È stato proprio il termine "selvaggio" a sollevare le polemiche poiché utilizzato per descrivere una squadra africana.

Ebbene Klopp si è improvvisamente messo sulla difensiva quando un giornalista di Deutsche Welle gli ha chiesto di commentare proprio queste controverse affermazioni di Schweinsteiger sulla Costa d'Avorio. Prima ancora che la domanda potesse essere completata, l'ex allenatore del Liverpool ha interrotto il giornalista, visibilmente irritato. "E ora vuoi continuare su questo argomento – ha detto –. No, no, non risponderò a questa domanda". Il direttore globale del calcio nella Red Bull è stato chiaro e ha messo a tacere tutti: "Agli altri piace questo argomento, quindi mi stai mettendo in questa posizione. Non è mio compito accontentare tutti, ma è una questione seria e non so nemmeno cosa sia opportuno dire. Per gli africani sarebbe una cosa, per gli altri un'altra".

Klopp non la prende benissimo, anzi, trova di cattivo gusto il fatto di dover discutere di un argomento così caldo ma allo stesso tempo molto delicato. "Pensavo che nessuno me l'avrebbe chiesto, ma tu hai colto l'occasione e, sorprendentemente, sei tedesco (ironicamente) – ha detto ancora l'allenatore ex Liverpool –. Questo mi sorprende molto (sorridendo ndr)". Klopp, prima di interrompere l'intervista e andare via fa un cenno di approvazione con il pollice tra le proteste dei giornalisti presenti che invece volevano parlare d'altro con l'ex tecnico dei Reds.

Negli ultimi giorni, le dichiarazioni rilasciate da Schweinsteiger dopo la vittoria per 2-1 della Germania contro la Costa d'Avorio a Toronto hanno suscitato scalpore in Germania anche se il giocatore ha provato poi subito a correggere il tiro proprio col timore che le sue parole potessero essere travisate. L'emittente tv nel frattempo non ha né sollevato dall'incarico il giocatore, né fatto una precisazione in merito. Di fatto le sue dichiarazioni sono state contestate solo da una parte di pubblico che ha puntato il dito sul modo in cui determinati stereotipi possono ancora emergere nel momento in cui l'argomento del discorso sono le squadre africane.