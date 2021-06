Le strade dell'Empoli e di Alessio Dionisi si separano. Dopo la vittoria del torneo di Serie B e la conseguente promozione in Serie A, adesso il giovane allenatore toscano ha risolto il suo contratto con la società azzurra e nel suo futuro c'è il Sassuolo. A rendere nota la separazione è stato il club del presidente Fabrizio Corsi con un sul proprio sito ufficiale. Non sono state settimane semplici né per il giovane allenatore, accostato a diverse panchine di Serie A (Sampdoria e Sassuolo su tutte), né per la società toscana, che ha cercato di capire in che modo potersi tirare fuori da questa situazione nel miglior modo possibile.

Ieri il quotidiano La Nazione riportava che la società emiliana stava lavorando a delle possibili contropartite tecniche per liberare il tecnico: sul piatto uno tra Davide Frattesi, Claude Adjapong e Luca Mazzitelli, ma per quest'ultimo c'era problemi con il Pisa. Alla fine c'è stata la risoluzione del contratto e ora si attende l'ufficialità dell'approdo dell'allenatore sulla panchina del Sassuolo.

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato a Radio Kiss Kiss dell'addio di Alessio Dionisi, pronto a dire sì al Sassuolo, e ha affermato: "Credo che stia firmando per loro. È già da un po’ che abbiamo voltato pagina da questo punto di vista, per lui non eravamo più una priorità, trattenerlo avrebbe scaturito una situazione negativa". Parole che fanno capire come non siano stati giorni semplici in casa Empoli.

Il comunicato dell'Empoli su Dionisi

La nota ufficiale del club toscano: "Empoli Football Club comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione del contratto con l’allenatore Alessio Dionisi e con i membri del suo staff. Al tecnico e al suo staff il ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune per il futuro sportivo e professionale".