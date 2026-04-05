Cagni si vendica di Adani: “Vi faccio vedere un suo video dell’Empoli, pensate che lo paghiamo noi”

Daniele Adani chiama, Gigi Cagni risponde. L'allenatore non ha gradito le parole del suo ex calciatore e opinionista dopo la disfatta dell'Italia nelle qualificazioni e ha deciso di rispondere sui social rispolverando un video del passato proprio relativo ai tempi in cui entrambi erano all'Empoli. Le vecchie ruggini tra i due dunque sono venute fuori in modo dirompente.

Adani attacca Cagni a Viva el Futbol

Tutto è nato dall'intervento di Adani nell'ultima trasmissione di Viva El Futbol. Parlando con Cassano e Ventola, l'ex difensore e voce delle telecronache della Nazionale ha utilizzato Gigi Cagni come emblema di un calcio considerato antiquato e troppo difensivista: "Oggi, mi dispiace dirvelo, ma ci sono ancora tanti Cagni, tanti allenatori come Cagni". Un intervento che non è rimasto inascoltato, visto che il diretto interessato nel giorno di Pasqua ha risposto per le rime.

La risposta piccata di Cagni, tira fuori un video del passato

In un reel pubblicato sul suo profilo Instagram, l'ex mister della formazione toscana con il sorriso sulle labbra non le ha mandate a dire, riproponendo inizialmente proprio l'attacco di Adani. Gigi Cagni ha parlato senza filtri: "Avete sentito cosa ha detto Adani? Veramente troppo bello. Il calcio è bello anche per questo: quelli che ne sanno meno sono quelli che parlano di più. Pensate che lo paghiamo, lo pago anch’io, perché è in Rai… pensate voi. Adesso vi faccio vedere uno spezzone in cui sono riuscito a farlo arrivare in area avversaria. E come ero difensivista, e come ero vecchio nell’aspetto tattico… Lasciamoli parlare, perché questo dobbiamo fare".

E infatti ecco uno spezzone di un match del passato tra Empoli e Atalanta, con Adani che in proiezione offensiva cadeva in area procurando un calcio di rigore. Un modo per certificare che il suo calcio non era affatto arretrato, ma anzi propositivo anche per difensori come Adani. La stoccata finale arriva con un altro sorriso: "Visto che poi lui è stato uno degli artefici di quelli che hanno sponsorizzato il tiki-taka, che ha portato alla crisi del calcio italiano. Questo lo dobbiamo sopportare. Però sono contento, eh. Perché se questi sono quelli che capiscono il calcio… allora io sono ancora bello tranquillo".

Una sorta di resa dei conti dunque dopo un botta e risposta che nasce da lontano. Negli anni scorsi infatti Cagni aveva attaccato Adani dichiarando: "L'ho allenato ad Empoli, non aveva una grande conoscenza calcistica". Da lì i rapporti tra i due si sono complicati e non poco.