Dimarco sta già esultando prima del gol di Calhanoglu: non è la prima volta che accade all’Inter

Il gesto di Dimarco prima del gol di Calhanoglu contro il Como. Il terzino dell’Inter esulta ancor prima che il turco calciasse in porta. Non è la prima volta che accade all’Inter.
A cura di Fabrizio Rinelli
L'Inter batte il Como e con un roboante 4-0 si libera in scioltezza di una squadra temibile come quella di Dimarco. Firme d'autore al Meazza con Lautaro e Thuram autori delle prime due reti prima del gol di Carlos Augusto e di Calhanoglu. Proprio la marcatura messa a segno dal turco è stata caratterizzata da un momento particolare. L'azione infatti che ha portato l'ex Milan al tiro capace di indirizzare la palla nell'angolo è stato l'epilogo di un'azione perfetta iniziata da sinistra.

L'Inter è aggressiva al massimo e Barella riesce a sdradicare palla a un avversario prima di servire in maniera perfetta l'accorrente Lautaro sulla fascia premiando la sovrapposizione dell'argentino. L'attaccante va al cross che in realtà diventa un passaggio corto in area di rigore per Mkhitaryan il quale con lo specchio della porta libero prova a tirare prima di scaricare palla all'accorrente Calhanoglu alla sua destra che scarica un destro finito in porta. Proprio prima di calciare in basso sullo schermo si nota Dimarco già esultare con le braccia verso il cielo. Un gesto che non è insolito all'Inter e che si è ripetuto a distanza di un anno.

Dimarco alza le braccia verso il cielo esultando di fatto prima ancora che la palla finisse in rete. Un gesto che evidenzia quanto ormai i giocatori dell'Inter si conoscano a memoria e quanto si fidino l'uno dell'altro. Dimarco in effetti ha alzato le braccia al cielo esultando anche quando aveva raccolto palla Mkhitaryan che ha poi servito l'assist al turco. In pratica chiunque avesse tirato in porta Dimarco era già certo che avrebbe messo la palla in rete. Un gesto che anche quest'anno però si ripete all'Inter e che ancora una volta vede protagonista Calhanoglu.

L'Inter c'è, poker al Como e primo posto per una notte: lezione di Chivu a Fabregas

Già nella passata stagione infatti, quando in panchina all'Inter c'era Simone Inzaghi, era stato Thuram ad alzare le braccia al cielo esultando ancor prima che Calhanoglu calciasse un rigore contro il Torino nella sfida di campionato giocata sempre al Meazza a fine aprile 2025. In quell'occasione Thuram fece anche un post sul suo account Instagram postando la sua immagine con le braccia al cielo e la scritta: "Due cose sono certe nella vita.. Inter campione e Calha segnare un rigore". In questo caso anche il tiro dalla distanza è diventata una certezza all'Inter.

